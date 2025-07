Dramma a Sanremo, trentenne trovata morta in strada davanti a un cancello: indagini in corso

La scoperta intorno alle 5 del mattino di oggi mercoledì 23 luglio. Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista di indagine anche se dai primi rilievi sul corpo non sarebbero emersi segni evidenti di violenza.

Terribile rinvenimento oggi a Sanremo, in provincia di Imperia, dove alcuni passanti hanno scorto in strada il corpo senza via di una donna, successivamente identificata come una trentenne ligure residente a Ventimiglia. L’allarme è scattato poco dopo l’alba di oggi, mercoledì 23 luglio, quando una chiamata di emergenza, intorno alle 5 del mattino, ha segnalato una persona riversa a terra esanime, facendo scattare la macchina dei soccorsi.

Sul posto, in strada mulattiera Peiranze, in poco tempo sono accorsi i sanitari del 118 in ambulanza che hanno avviato le prime manovre rianimatorie ma, nonostante gli sforzi per salvarla, per la donna non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno dovuto dichiararne il decesso sul posto. Sul luogo del rinvenimento, in una zona isolata ma davanti a un cancello in zona San Martino, sono accorsi anche i carabinieri che hanno avviato subito le indagini per ricostruire i fatti.

I militari dell’arma della stazione di Sanremo stanno ora cercando di ricostruire le ultime ore della trentenne, identificata come residente a Ventimiglia ma domiciliata proprio nella città dei fiori. Sul posto anche il medico legale per un primo esame esterno del corpo e i reparti della scientifica per i rilievi del caso. La trentenne era accasciata a terra davanti a un cancello ma in una zona distante dalla sua abitazione di domicilio. Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista di indagine anche se dai primi rilievi sul corpo non sarebbero emersi segni evidenti di violenza.