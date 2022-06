Cortina: violento scontro tra un camion e una Ferrari, bolide da 230mila completamente distrutto L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 7 giugno, nella località turistica. Non ci sono stati feriti. La Ferrari, con un prezzo base che parte da 230mila euro, è finita completamente distrutta.

A cura di Biagio Chiariello

Ha perso il controllo della suo Ferrari ed finito contro un camion. L’incidente si è verificato oggi, 7 giugno, poco prima di mezzogiorno quando i due mezzi stavano percorrendo la strada statale 51, in località Fiames di Cortina d’Ampezzo. La Ferrari F8 rosso fiammante – per averne una nuova bisogna mettere in preventivo una cifra dai 230mila euro in su – è andata completamente distrutta. I vigili del fuoco di Cortina sono intervenuti lungo la SS 51 in località Fiames di Cortina nei pressi della casa cantoniera: l'auto di lusso è finita nel fosso dopo lo schianto con l’autoarticolato. Nel frattempo i sanitari si sono occupati dei feriti che stando alle prime informazioni non avrebbero riportato gravi conseguenze.

Dalle prime ricostruzioni della pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Cortina, il conducente della Ferrari, di nazionalità ceca, avrebbe perso il controllo del mezzo a una curva: più o meno la zona è quella di Podestagno. In direzione Cortina, proprio lungo lo stesso rettilineo, viaggiava il camion il cui conducente si è visto il bolide davanti che procedeva a “S”, con il conducente che probabilmente cercava di controsterzare per controllare la vettura: manovre che si sono rivelate inutili. Lo schianto alla fine è stato inevitabile e la Ferrari è finita in un fosso.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni dei vigili del fuoco di soccorso sono terminate dopo circa due ore con la rimozione dei mezzi da parte del soccorso stradale.