Corsa folle per evitare il controllo di polizia, poi lo schianto al casello: 4 giovani arrestati a Vicenza

Quattro giovani residenti nel Padovano sono stati arrestati dopo un inseguimento a Vicenza. Alla vista della polizia sono fuggiti a forte velocità, schiantandosi al casello di Vicenza Est contro un furgone. Bloccati poco dopo, sono accusati di resistenza, danneggiamento e possesso di arnesi da scasso.

immagine di repertorio

Una manovra improvvisa, poi l’accelerazione e la fuga a tutta velocità. È iniziato così, nella mattinata di lunedì 12 gennaio, l’inseguimento che ha attraversato una parte della città di Vicenza e si è concluso in modo rocambolesco al casello di Vicenza Est.

Una volante della Polizia di Stato aveva notato una vettura di grossa cilindrata con targa francese aggirarsi con atteggiamento sospetto lungo Viale della Pace, una delle principali vie di accesso alla città. Alla vista degli agenti, il conducente ha premuto sull’acceleratore, dando il via a una corsa spericolata durata quasi cinque chilometri, tra strade urbane percorse a velocità elevata e manovre azzardate nel tentativo di sottrarsi al controllo.

La fuga si è interrotta bruscamente all’ingresso dell’autostrada. Nel tentativo di oltrepassare la barriera, l’auto si è schiantata contro un furgone fermo al casello per il pagamento del pedaggio. L’impatto è stato violento, ma nonostante i danni al veicolo, i quattro occupanti sono riusciti a uscire dall’abitacolo utilizzando l’unica portiera rimasta funzionante, dandosi poi alla fuga a piedi.

Il tentativo di dileguarsi è però durato poco. Le volanti, affiancate dalla Squadra Mobile, hanno avviato immediatamente le ricerche e hanno rintracciato i fuggitivi poco dopo, nascosti all’interno di un edificio abbandonato non lontano dal luogo dell’incidente. Per tutti e quattro sono scattate le manette.

Si tratta di giovani italiani, residenti nel Padovano, di età compresa tra i 17 e i 24 anni. Nei loro confronti sono stati contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, danneggiamento e possesso di arnesi atti allo scasso. Al termine delle procedure di rito, il Questore ha disposto nei loro confronti il foglio di via obbligatorio, con conseguente allontanamento dal territorio vicentino.