Corsa folle per evitare il controllo di polizia, poi lo schianto al casello: 4 giovani arrestati a Vicenza

Quattro giovani residenti nel Padovano sono stati arrestati dopo un inseguimento a Vicenza. Alla vista della polizia sono fuggiti a forte velocità, schiantandosi al casello di Vicenza Est contro un furgone. Bloccati poco dopo, sono accusati di resistenza, danneggiamento e possesso di arnesi da scasso.
A cura di Biagio Chiariello
Una manovra improvvisa, poi l’accelerazione e la fuga a tutta velocità. È iniziato così, nella mattinata di lunedì 12 gennaio, l’inseguimento che ha attraversato una parte della città di Vicenza e si è concluso in modo rocambolesco al casello di Vicenza Est.

Una volante della Polizia di Stato aveva notato una vettura di grossa cilindrata con targa francese aggirarsi con atteggiamento sospetto lungo Viale della Pace, una delle principali vie di accesso alla città. Alla vista degli agenti, il conducente ha premuto sull’acceleratore, dando il via a una corsa spericolata durata quasi cinque chilometri, tra strade urbane percorse a velocità elevata e manovre azzardate nel tentativo di sottrarsi al controllo.

La fuga si è interrotta bruscamente all’ingresso dell’autostrada. Nel tentativo di oltrepassare la barriera, l’auto si è schiantata contro un furgone fermo al casello per il pagamento del pedaggio. L’impatto è stato violento, ma nonostante i danni al veicolo, i quattro occupanti sono riusciti a uscire dall’abitacolo utilizzando l’unica portiera rimasta funzionante, dandosi poi alla fuga a piedi.

