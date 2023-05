“Correte, c’è una neonata chiusa in auto al sole”: i genitori l’avevano lasciata per fare spese Una neonata di 5 mesi è stata lasciata in auto al sole dai genitori. I due erano impegnati a fare shopping: sono stati infatti rintracciati dai carabinieri allertati da un passante. Sono stati poi denunciati.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

È stato il tempestivo intervento di un passante a salvare la vita alla neonata di soli 5 mesi lasciata in auto al sole dai genitori. È accaduto nel pomeriggio del 9 maggio a Lucca dove i carabinieri sono stati chiamati a intervenire per liberare la piccola chiusa nella vettura lasciata al sole.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Ponte a Moriano, i genitori, due coniugi originari dello Sri Lanka, un 32enne e una 29enne residenti a Lucca, ieri mattina hanno raggiunto via delle Cornacchie, nella città toscana, per fare alcuni acquisti all'interno dell'esercizio commerciale Cisalfa. Dopo aver posteggiato la vettura nel parcheggio dinanzi al negozio, hanno ha lasciato la piccola in auto: la neonata, di soli 5 mesi, è stata lasciata nel seggiolino dell'auto parcheggiata al sole.

Intorno alle 18.45 un passante ha notato, passando accanto alla vettura, la presenza al suo interno di una neonata. Vista la temperatura esterna, ma soprattutto il fatto che l'auto non fosse all'ombra ma in pieno sole, ha immediatamente allertato il 112. A quel punto sul posto sono intervenuti i carabinieri che si sono immediatamente attivati per rintracciare i genitori.

Poco dopo i due sono stati trovati all'interno del negozio e invitati ad aprire la vettura. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 con un mezzo: provata dall'elevata temperatura, la neonata dopo essere stata visitata è stata trasportata dal personale medico al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca. I medici l'hanno sottoposta a tutti gli accertamenti del caso, e l'hanno poi dimessa con una prognosi di tre giorni.

Intanto i due genitori, che sono stati ascoltati dai carabinieri della stazione di Ponte a Moriano sono stati entrambi denunciati per il reato di abbandono di minori aggravato.