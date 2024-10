video suggerito

Corpi estranei metallici nell'orecchiette alle cime di rape: Lidl richiama la pasta dai supermercati Le confezioni di orecchiette surgelate interessate sono quelle da 500 grammi con il numero di lotto LG271A e il termine minimo di conservazione (TMC) 03/2026 (codice EAN: 20423582).

A cura di Biagio Chiariello

La possibile presenza di corpi estranei metallici all'interno del prodotto ha portato la catena di supermercati Lidl al richiamo precauzionale di un lotto di orecchiette alle cime di rapa surgelate a marchio Italiamo. L'allerta alimentare non è presente sul sito ufficiale del Ministero della Salute

Le confezioni interessate sono da 500 grammi con il numero di lotto LG271A e il termine minimo di conservazione (TMC) 03/2026 (codice EAN: 20423582).

L’azienda Industrie Rolli Alimentari S.p.A. ha prodotto la pasta oggetto di richiamo per Lidl Italia. Lo stabilimento di produzione si trova in via Corradino D’Ascanio 2, ad Alanno, in provincia di Pescara.

Per precauzione, l’azienda consiglia di non consumare le orecchiette del lotto indicato e con il termine minimo di conservazione specificato. Chiunque abbia acquistato il prodotto richiamato può restituirlo presso il punto vendita Lidl dove è stato acquistato per ottenere un rimborso, anche senza lo scontrino. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero verde di Lidl Italia 800 480048.

Le allerte alimentari sono stati diverse nell'ultimo periodo. Questa settimana abbiamo scritto del richiamo di un lotto di beef masala per presenza di pesticidi, poi il Ministero della Salute ha pubblicato tre avvisi per tre lotti di Hamburger Fileni Bio per possibile rischio microbiologico con presenza di salmonella. Mentre sempre pochi giorni fa è stato il turno di svariate confezioni di polpette vegetali e bio a causa di un rischio chimico per presenza di alcaloidi oltre i limiti di legge.

Stesso motivo per il richiamo di una decina di giorni fa che aveva interessato due lotti di crauti conditi biologici a marchio Azienda agricola Gelmini e quello della salsiccia di Luganega stagionata a marchio Meggio dal 1962 per possibile presenza di salomonella.