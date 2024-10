video suggerito

Richiamato lotto di beef masala per presenza di pesticidi: l'allerta del Ministero della Salute Il prodotto, a marchio Bashundhara, è commercializzato dall'azienda Rks di Ali Noor Khan Snc. La ragione indicata sull'avviso del Ministero della Salute è presenza di pesticidi.

A cura di Giovanni Turi

Il prodotto richiamato

Un lotto confezionato di carne con speziature di masala, tipiche della cucina indiana e pakistana, richiamato dal commercio per presenza di pesticidi. È questa l'ultima allerta alimentare resa nota dal Ministero della Salute. Un avviso pubblicato lunedì 28 ottobre sul portale dedicato agli avvisi di sicurezza riguardo i prodotti alimentari.

La comunicazione ha a che fare con un prodotto specifico: beef masala del marchio Bashundhara, prodotta e confezionata da Rks di Ali Noor Khan Snc. Il Ministero non riporta l'ubicazione della sede dell'azienda, attiva dal 2011, ma si dovrebbe trovare in via Torino a Venezia.

Il prodotto interessato dall'avviso è venduto in confezioni da 100 grammi. Il numero di lotto è M524TMC10MAG2026 e il termine minimo di conservazione è il 10 maggio 2026. Il motivo del richiamo è presenza di pesticidi. Per questo motivo, in via cautelativa, è raccomandato di non consumarlo e restituirlo al punto vendita d'acquisto.

Il richiamo

Non sono i primi casi di richiamo per allerta alimentare. Sempre nella giornata di ieri il Ministero della Salute ha pubblicato tre avvisi per tre lotti di Hamburger Fileni Bio per possibile rischio microbiologico con presenza di salmonella. Mentre pochi giorni fa è stato il turno di svariate confezioni di polpette vegetali e bio a causa di un rischio chimico per presenza di alcaloidi oltre i limiti di legge.

Stesso motivo per il richiamo di una settimana fa che aveva interessato due lotti di crauti conditi biologici a marchio Azienda agricola Gelmini e quello della salsiccia di Luganega stagionata a marchio Meggio dal 1962 per possibile presenza di salomonella.