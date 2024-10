video suggerito

Maxi richiamo di polpette vegetali bio per presenza di alcaloidi: gli avvisi del Ministero della salute Gli alimenti oggetti del richiamo sono commercializzati con vari marchi ma tutti prodotti dalla stessa azienda impiegando come ingrediente il cumino bio che è risultato non conferme. I lotti interessati.

A cura di Antonio Palma

Il Ministero della salute ha lanciato oggi una serie di avvisi richiamo di prodotti alimentari per svariate confezioni di polpette vegetali e bio a causa di un rischio chimico per i consumatori dovuto alla presenza di alcaloidi oltre il limite di legge. Gli alimenti interessati dai richiami sono diversi e con marchi differenti ma tutti preparati da uno stesso produttore impiegando come ingrediente il cumino bio che è risultato non conferme alla legge per presenza di alcaloidi pirrozilidinici oltre i limiti.

Gli alimenti oggetti del richiamo sono commercializzati con vari marchi ma tutti prodotti dalla stessa azienda, la CREABIO S.R.L. SB, nel proprio stabilimento di produzione di Pianiga, nella città metropolitana di Venezia. In tutti i casi si invitano i consumatori a non consumare il prodotto e riportarlo presso il punto vendita. Ecco tutti i marchi e i lotti dei prodotti richiamati:

Burger Miglio e Melanzane venduto a marchio Germinal Bio in confezione da 180 grammi. Lotti: I06230, sc. 04-11-2024; I06577 sc. 14/11/2024; I06742 sc. 21/11/2024; I06902 sc. 28/11/2024; I07316 sc. 16/12/2024.

Falafel di Ceci Biologici venduti a marchio Più Bene di Ecornaturasì S.P.A. in confezione da 150 grammi. Lotti: I07442, I07285, I07123, I06956, I06854, I06681, I06482, 06241. Scadenze: 10/12/24, 03/12/24, 26/11/24, 22/11/24, 17/11/24, 10/11/24, 30/10/24, 25/10/24

Nuggets di Ceci venduti a marchio Germinal Bio di GERMINAL ITALIA S.R.L in confezione da 150 grammi. Lotti: I06242, sc. 04-11-2024; I06484 sc. 09/11/2024; I06683 sc. 20/11/2024; I06958 sc. 02/12/2024; I07124 sc. 06/12/2024; I07286 sc. 13/12/2024

Polpette Ceci e Fagioli Neri vendute a marchio Germinal Bio di GERMINAL ITALIA S.R. in confezione da 160 grammi. Lotti: I06240; sc. 04-11-2024; I06480 sc. 09/11/2024; I06679 sc. 20/11/2024; I07199 sc. 10/12/2024; I07369 sc. 17/12/2024

Polpettine di Ceci vendute a marchio ALPEKER NATUR di Alpeker Srl in confezione da 250 grammi. Lotti: I04836; I03696; I03636; I02784; I02635. Scadenze: 19/12/2025; 12/11/2025; 07/11/2025; 07/10/25; 27/09/2025

Polpettine di Lenticchie vendute a marchio ALPEKER NATUR di Alpeker Srl in confezione da 260 grammi. Lotti: I05461; I05412. Scadenze: 20/01/2026; 15/01/2026.