Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: 98.020 nuovi casi e 136 morti, i dati di mercoledì 29 dicembre Nuovo record assoluto di casi Covid-19 in Italia: ne sono stati registrati ben 98.020 secondo il bollettino di oggi, mercoledì 29 dicembre. Altri 136 morti. Oltre 30mila contagi solo in Lombardia. Tasso di positività al 9,5%.

Nuovo record di contagi Covid in Italia: sono 98.020 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore, ancora in aumento rispetto ai 78.313 di ieri. È quanto è emerso dal bollettino del Ministero della Salute di mercoledì 29 dicembre. Il totale delle infezioni da inizio pandemia è salito a 5.854.428. I morti sono stati invece 136 nelle ultime 24 ore, per un totale di 137.091 decessi da inizio emergenza. Sono stati effettuati nelle ultime 24 ore 1.029.429 tamponi tra test molecolari e antigenici: il tasso di positività si attesta quindi al 9,5%. Gli attualmente positivi sono 598.868 (+75.997) mentre i guariti sono 21.871. La regione che registra più casi giornalieri è la Lombardia.

I contagi in Italia Regione per Regione

Sono 5.854.428 i contagi registrati in totale nel nostro Paese. Di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e l'incremento dei casi Regione per Regione:

Lombardia: +32.696

Veneto: +8.666

Campania: +9.802

Emilia Romagna: +4.134

Lazio: +5.248

Piemonte: +9.600

Sicilia: +3.729

Toscana: +7.304

Puglia: +2.885

Friuli-Venezia Giulia: +1.817

Marche: +1.707

Liguria: +1.634

Calabria: +1.590

Abruzzo: +921

P.A Bolzano: +440

Sardegna: +771

Umbria: +3.171

P.A Trento: +938

Basilicata: +464

Molise: +159

Valle d'Aosta: +229

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore il nostro Paese ha analizzato 1.029.429 tamponi tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta quindi al 9,5%.

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

I ricoveri in area medica e terapia intensiva dovuti al Covid-19 sono ancora in aumento nelle ultime 24 ore. Sono stati registrati infatti 40 nuovi pazienti in area critica per un totale di 1.185 mentre altre 489 nuove unità si sono aggiunte al numero di già ricoverati in area medica, per un totale di 10.578.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo l'ultimo aggiornamento del report sulla campagna vaccinale contro il Covid-19 del Ministero della Salute, oggi martedì 28 dicembre sono 109.646.086 le dosi di vaccino somministrate finora in Italia. Le persone che hanno ricevuto il vaccino monodose o la seconda dose sono 48.392.212 pari al 89,60% della popolazione over 12. Altre 18.253.942 persone hanno ricevuto anche la terza dose. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto la loro prima dose di vaccino contro il Covid-19 sono invece 232.707