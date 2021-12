Bollettino Covid Lazio di oggi: 5248 nuovi positivi di cui 2381 a Roma e 10 morti Il bollettino covid della Regione Lazio della giornata di oggi, mercoledì 29 dicembre 2021. I nuovi positivi raggiungono i 5248, di cui 2381 a Roma, mentre si registrano 10 morti.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, mercoledì 29 dicembre, nella regione Lazio sono stati registrati 5248 nuovi pazienti contagiati dal coronavirus. Come comunica l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 88525, 28252 molecolari e 60273 antigenici: il rapporto fra positivi e test effettuati nella giornata di oggi ha raggiunto il 5,9%. I nuovi pazienti positivi al covid 19 registrati nella città di Roma oggi sono 2381, mentre nelle altre province raggiungono i 1654.

Dati su ospedali e terapie intensive nella giornata di oggi

Nella giornata di oggi, mercoledì 29 dicembre, i pazienti positivi al coronavirus che si trovano ricoverati in ospedale nei reparti ordinari sono 1070, mentre quelli nelle terapie intensive 147, 12 in più rispetto alla giornata di ieri. I decessi registrati nelle ultime 24 ore, infine, sono 10, 9 in meno rispetto a ieri, martedì 28 dicembre e i guariti 1188. A fronte di 490954 casi totali esaminati dalla Regione Lazio, oggi si contano 9253 morti e 421588 guariti.

I nuovi casi di Covid 19 nelle Asl della città di Roma

Asl Roma 1: sono 1.215 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 963 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 203 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 361 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 436 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 416 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I nuovi casi di Covid 19 nelle altre province del Lazio

Asl di Frosinone: sono 595 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 477 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 150 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 432 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.