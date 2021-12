Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: 78.313 nuovi casi e 202 morti, i dati di martedì 28 dicembre Sono 78.313 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I tamponi analizzati sono stati invece 1.034.677 tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta al 7,6%

Sono 78.313 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Sono stati effettuati nelle ultime 24 ore 1.034.677 tamponi tra test molecolari e antigenici: il tasso di positività si attesta quindi al 7,6% contro il 9% della giornata di ieri 27 dicembre. I decessi registrati secondo i dati forniti dal bollettino di oggi martedì 28 dicembre sono 202. La regione che registra più casi giornalieri è la Lombardia. Quello registrato nelle ultime 24 ore è un recupero di tamponi analizzati dopo i giorni di festa del 25 dicembre e del 26. Un rialzo dovuto soprattutto al record di test effettuati.

I contagi in Italia Regione per Regione

Sono 78.313 i contagi registrati oggi nel nostro Paese. Di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e l'incremento dei casi Regione per Regione:

Lombardia: +28795

Veneto: +7403

Campania: +7181

Emilia Romagna: + 3427

Lazio: +4288

Piemonte: +7933

Sicilia: +2819

Toscana: +4453

Puglia: +1957

Friuli-Venezia Giulia: +737

Marche: +1098

Liguria: +1146

Calabria: +1091

Abruzzo: +696

P.A Bolzano: +500

Sardegna: +455

Umbria: +2717

P.A Trento: +894

Basilicata: +446

Molise: +24

Valle d'Aosta: +253

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore il nostro Paese ha analizzato 1.034.677 tamponi tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta quindi al 7,6% contro il 9% registrato nella giornata di ieri.

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

I ricoveri in area medica e terapia intensiva dovuti al Covid-19 sono ancora in aumento nelle ultime 24 ore. Sono stati registrati infatti 19 nuovi pazienti in area critica mentre altre 366 nuove unità si sono aggiunte al numero di già ricoverati in area medica .

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo l'ultimo aggiornamento del report sulla campagna vaccinale contro il Covid-19 del Ministero della Salute, oggi martedì 28 dicembre sono 108.948.819 le dosi di vaccino somministrate finora in Italia. Le persone che hanno ricevuto il vaccino monodose o la seconda dose sono 46.263.212 pari al 85,66 della popolazione over 12. Altre 17.662.472 persone hanno ricevuto anche la terza dose. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto la loro prima dose di vaccino contro il Covid-19 sono invece 194.995