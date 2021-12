Covid Campania, 9.802 contagi e 11 morti: bollettino di mercoledì 29 dicembre 2021 Sono 9.802 i nuovi casi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore. Tasso di positività a quota 8,8%, altri 11 decessi. Boom di ricoveri: +55 in 24 ore.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 9.802 i nuovi casi positivi in Campania nelle ultime 24 ore: lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Campania, nel consueto bollettino giornaliero pubblicato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 dicembre. I tamponi analizzati, tra molecolari ed antigenici rapidi sono 111.379 in tutto: tasso di positività che sale ancora e oggi raggiunge quota 8.8% di positività.

Sono altri 11 i decessi per Covid: 7 di questi sono avvenuti nelle ultime 48 ore, altri 4 invece risalgono ai giorni precedenti ed aggiunti al conteggio soltanto nelle scorse 24 ore. Boom di ricoveri: 55 in più rispetto a ieri, superata quota 600. Dei 624 ricoverati, 37 sono in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri), ma ben 587 si trovano in degenza ordinaria (+53 rispetto alle 24 ore precedenti). Questo il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 37

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 587

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto, i focolai si fanno sempre più intensi in tutta la regione. La paura è tanta che l'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino ha sospeso fino all'8 gennaio le visite dei parenti ai pazienti ricoverati. Il virus inizia anche a colpire i più piccoli: un neonato di 28 giorni ricoverato a Sarno per Covid, con febbre alta. Pochi giorni prima era toccato a un neonato di soli 3 giorni essere ricoverato in terapia intesiva neonatale perché positivo a Covid. E in quasi tutti i comuni, cancellati gli eventi di Capodanno e di piazza.