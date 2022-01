Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: 197.552 nuovi casi e 184 morti: i dati di sabato 8 gennaio Registrati oggi sabato 8 gennaio in Italia 197.552 nuovi casi Covid su 1.220.266 tamponi effettuati. Tasso di positività al 16,2% (-5,8%). Si contano 184 decessi.

A cura di Susanna Picone

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 197.552 nuovi casi di Covid-19, ieri erano stati 108.304. Il bollettino Covid di oggi, sabato 8 gennaio, è stato appena diffuso dal Ministero della Salute. Sono stati effettuati nelle ultime 24 ore 1.220.266 tamponi, tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta oggi al 16,2% (-5,8%). Con i numeri di oggi il totale delle infezioni da inizio pandemia sale a 7.281.297. Nell'ultima giornata, inoltre, si contano altri 184 decessi per Covid per un totale di 138.881 vittime da inizio pandemia. I casi attuali sono 1.818.893 (+144.822), i guariti 5.323.523 (+52.529).

I contagi in Italia Regione per Regione

Sono 7.281.297 i casi di Covid-19 registrati in totale nel nostro Paese. La tabella con le cifre del bollettino quotidiano e l'incremento dei casi Regione per Regione:

Lombardia: +48.808

Veneto: +21.056

Campania: +13.364

Emilia Romagna: +14.901

Lazio: +14.850

Piemonte: +18.110

Toscana: +15.892

Sicilia: +12.425

Puglia: +8.980

Friuli-Venezia Giulia: +4.564

Liguria: + 2.423

Marche: +2.318

Abruzzo: +5479

Calabria: +2.576

P.A Bolzano: +2.226

Umbria: + 3.775

Sardegna: +1.080

P.A Trento: +3.046

Basilicata: +766

Molise: +145

Valle d'Aosta: +682

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore nel nostro Paese sono stati analizzati 1.220.266 tamponi tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta al 16,2% (-5,8%).

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

Ancora in aumento i ricoveri per Covid. Rispetto a ieri si contano +58 terapie intensive e +339 ricoveri.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report aggiornato sulla campagna vaccinale in Italia, sono 114.503.583 le dosi di vaccino somministrate finora nel nostro Paese. Le persone che hanno ricevuto il vaccino monodose o entrambe le dosi del primo ciclo di vaccinazione sono 46.580.492 pari all'86,24 % della popolazione over 12. Altre 22.363.789 persone hanno ricevuto invece la terza dose mentre i bambini dai 5 agli 11 anni che hanno ricevuto la prima inoculazione sono 487.051.