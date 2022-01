Covid Lazio, bollettino di oggi 8 gennaio: 14850 nuovi casi e 6 morti, 7773 contagi a Roma Il bollettino di oggi, sabato 8 gennaio: nel Lazio si registrano 14850 nuovi casi positivi e 6 morti.

Nel Lazio oggi, sabato 8 gennaio, si registrano 14850 nuovi casi positivi. Sono stati processati i risultati di 29341 tamponi molecolari e 83610 tamponi antigenici, per un totale di quasi 113mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,1 per cento. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 6, 5 in meno rispetto a ieri. A Roma città i contagi sono 7773.

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

I pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 1400, 27 in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 191, più uno rispetto a ieri. I pazienti guariti nelle ultime 24 ore sono stati 1662.

Rispetto all'8 gennaio di un anno fa ci sono 1.471 ricoveri in meno in area medica, 118 in meno in terapia intensiva e 39 decessi in meno. Si tratta di "numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione", si legge nel bollettino della Regione Lazio.

I nuovi casi di Covid a Roma Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 2.018 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 5.283 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 472 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 419 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.655 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.731 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 1.066 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.043 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 413 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 750 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.