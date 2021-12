Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: 126.888 nuovi casi e 156 morti: i dati di giovedì 30 dicembre Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Italia 126.888 casi positivi al Covid-19. Nel bollettino di oggi, giovedì 30 dicembre 2021, si contano inoltre 156 vittime. Tasso di positività all’11,0% (+1,5%).

Nuovo record di casi di Coronavirus in Italia. Sono 126.888 i nuovi contagi Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, il record di ieri contava 98.020 positivi. È quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute di giovedì 30 dicembre 2021. Il totale delle infezioni da inizio pandemia sale a 5.981.428. Nelle ultime 24 ore accertati 156 decessi per Covid, per un totale di 137.247 vittime da inizio pandemia in Italia. Effettuati nell’ultima giornata 1.150.352 tamponi tra molecolari e antigenici: oggi il tasso di positività si attesta all'11,0% (+1,5%). Gli attualmente positivi in Italia sono 779.463 (+104.598), i guariti 5.064.718 (+22.246). Lombardia la regione con più contagi oggi: 39.152 positivi, è nuovo record.

I contagi in Italia Regione per Regione

Sono 5.981.428 i contagi registrati in totale nel nostro Paese. Di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e l'incremento dei casi Regione per Regione:

Lombardia: +39.152

Veneto: + 10.376

Campania: +11.492

Emilia Romagna: +7.088

Lazio: +5.843

Piemonte: + 11.515

Sicilia: +3.963

Toscana: + 15.830

Puglia: +4.200

Friuli-Venezia Giulia: +10.996

Marche: + 1.814

Liguria: + 1.781

Calabria: + 1.604

Abruzzo: + 3.167

P.A Bolzano: +664

Sardegna: +735

Umbria: +3.328

P.A Trento: + 1.171

Basilicata: +530

Molise: +211

Valle d'Aosta: +295

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore il nostro Paese ha analizzato 1.150.352 tamponi tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta all'11,0% (+1,5%).

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

I ricoveri in area medica e terapia intensiva dovuti al Covid-19 sono ancora in aumento nelle ultime 24 ore. Più 41 le terapie intensive oggi, più 288 i ricoveri.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo l'ultimo aggiornamento del report sulla campagna vaccinale contro il Covid-19 del Ministero della Salute, ad oggi giovedì 30 dicembre sono 110.276.975 le dosi di vaccino somministrate in Italia. Le persone che hanno ricevuto il vaccino monodose o la seconda dose sono 46.335.020 pari al 85,79 % della popolazione over 12. Altre 18.796.118 persone hanno ricevuto anche la terza dose. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto la loro prima dose di vaccino contro il Covid-19 sono invece 267.496.