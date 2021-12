Covid Lazio, il bollettino di oggi 30 dicembre: 5843 nuovi casi e 6 morti, 2872 contagi a Roma Il bollettino di oggi, giovedì 30 dicembre 2021: nel Lazio sono stati diagnosticati oggi 5843 nuovi casi di coronavirus, più 595 rispetto a ieri.

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, giovedì 30 dicembre, 5843 nuovi casi di coronavirus, più 595 rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati inoltre registrati, così si legge nel consueto bollettino diffuso dalla Regione Lazio, 6 decessi (di cui 5 sono pazienti non vaccinati), meno 4 rispetto a ieri. Sono stati elaborati oltre 25mila tamponi molecolari e 60mila tamponi antigenici per un totale di circa 85mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6,8 per cento. I casi a Roma città sono 2.872

I dati sui ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

I pazienti ricoverati negli ospedali del Lazio sono 1157, più 57 rispetto a ieri, e 150 sono quelli ricoverati nelle terapie intensive, più 3 rispetto a ieri. I pazienti guariti sono 1219. Rispetto allo scorso anno sono 1.681 ricoveri in meno in area medica, 153 in meno in terapia intensiva, 7.898 isolati a domicilio in meno e 60 decessi in meno.

I ricoveri per Covid nelle Asl del Lazio

Asl Roma 1: sono 1.121 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.274 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 477 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 387 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 279 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 296 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 710 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 734 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 346 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 219 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.