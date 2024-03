Coppia accusata di abusi sessuali su un 65enne: “Rapporti consenzienti, mai minacciato di diffondere video” La coppia accusata di violenza sessuale in concorso nei confronti di un 65enne davanti al gip di Aosta ha fornito la sua versione dei fatti. I due sono un uomo di 57 anni e una donna di 64, i presunti abusi sarebbero avvenuti a Cogne. “Dicono che la parte offesa era consenziente, nessuno lo ha mai costretto o minacciato”, ha spiegato l’avvocato difensore dei coniugi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

La coppia finita in carcere con l'accusa di violenza sessuale in concorso nei confronti di un 65enne valdostano si è presentata davanti al giudice per le indagini preliminari di Aosta, Davide Paladino, e ha fornito la sua versione dei fatti. I due, originari di Caltanissetta, sono un uomo di 57 anni e una donna di 64, i presunti abusi sarebbero avvenuti a Cogne.

"Si sono difesi dicendo che la parte offesa era consenziente ai rapporti sessuali, nessuno lo ha mai costretto o violentato, nessuno l'ha mai minacciato. In effetti gli episodi contestati sono dieci, ma può essere che ce ne siano di più. E lui era libero di entrare e uscire da quella casa", ha spiegato il loro avvocato difensore, Massimiliano Bellini, come riportato dal Corriere Torino. L'interrogatorio di garanzia è durato poco più di un'ora e mezza.

"Il sottofondo – aggiunge il difensore – è quello economico, perché loro avevano preso questa casa in affitto, lui aveva ripromesso di fare dei lavori: il mio assistito aveva anticipato più di 15 mila euro di materiale per la coibentazione. Poi si era stabilito questo rapporto intimo". Il legale ha chiesto la scarcerazione e di dare ai suoi assistiti gli arresti domiciliari, "considerando che sono soggetti incensurati". Il gip si è riservato la decisione.

Secondo quanto ricostruito da carabinieri e Procura di Aosta la coppia nel giugno 2023 era arrivata in Valle d'Aosta e aveva affittato uno degli appartamenti di proprietà della vittima, una persona descritta come "mite e ingenua". Inizialmente la coppia avrebbe intavolato rapporti amichevoli con il 65enne ma poi sarebbe cominciato l'incubo perché oltre agli abusi all'uomo sarebbero state rivolte minacce.

I due infatti avrebbero ripreso in video le violenze e alla presunta vittima avrebbero detto che, se lui non avesse fatto come loro volevano, avrebbero diffuso le immagini. La coppia avrebbe così occupato l'appartamento dal quale non voleva più andar via.

Durante uno degli episodi, come testimoniano alcune immagini, l'uomo sarebbe anche svenuto e gli abusi sarebbero proseguiti anche in occasioni in cui l'uomo implorava la coppia di smettere, dicendo di avere problemi di salute.