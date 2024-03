Violentano un 65enne, filmano gli abusi e lo minacciano di diffondere i video: arrestata una coppia Una coppia di Caltanissetta è stata arrestata dai carabinieri a Cogne, in provincia di Aosta, con l’accusa di violenza sessuale in concorso. I due, un uomo di 57 e una donna di 64 anni, avrebbero più volte violentato un 65enne, filmando le scene di violenza e minacciandolo di diffondere i video. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Foto di repertorio

Una coppia di Caltanissetta è stata arrestata dai carabinieri a Cogne, in provincia di Aosta, con l'accusa di violenza sessuale in concorso. I due avrebbero più volte abusato di un uomo di 65 anni, filmando le scene di violenza e minacciandolo di diffondere i video.

Secondo quanto è stato ricostruito dagli inquirenti, la coppia, un uomo di 57 e una donna di 64 anni, avrebbe preso in affitto nel giugno scorso uno degli appartamenti di proprietà della vittima delle presunte violenze in Val d’Aosta. Inizialmente i due avrebbero avuto con la vittima rapporti amichevoli ma dopo qualche tempo sarebbero cominciati gli abusi e l'incubo dell'uomo.

Il 65enne, dipinto come una persona dal carattere mite e ingenuo, sarebbe stato costretto in almeno una decina di episodi a subire atti sessuali non consensuali. Durante una delle numerose violenze sarebbe anche svenuto, come testimonierebbero alcune delle immagini riprese dai due aguzzini. In altri filmati l'uomo avrebbe anche implorato la coppia di smettere, dicendo di avere problemi di salute, ma gli abusi sarebbero proseguiti.

Dopo aver anche occupato l'appartamento preso in affitto, il 57enne e la 64enne avrebbero fatto vivere la vittima nella paura, minacciandolo ripetutamente di diffondere le immagini degli abusi. Il 65enne, terrorizzato dalla coppia, avrebbe anche deciso di cambiare le sue abitudini di vita per evitare di incontrare i suoi due aguzzini.

Fino a quando l'uomo ha preso coraggio e ha deciso di presentarsi ai carabinieri per sporgere denuncia contro la coppia. Dai filmati i militari dell’Arma hanno riscontrato e confermato le violenze subite costantemente dal 65enne. Dopo l’arresto i due coniugi, che hanno nominato come difensore l’avvocato Massimiliano Bellini, sono stati portati nel carcere di Brissogne, in Valle d'Aosta.