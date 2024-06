video suggerito

Sui social appare video di sesso in cella con un detenuto, arrestata agente carceraria inglese La donna è stata immediatamente rimossa dal suo incarico e arrestata e dovrà comparire lunedì in tribunale. Lo scandalo nel carcere inglese di Wandsworth dopo che sui social è comparso un video con la donna e il detenuto che facevano sesso in cella.

A cura di Antonio Palma

Un’agente di sicurezza del carcere inglese di Wandsworth è stata arrestata nelle scorse ore dalla polizia londinese con la pesante accusa di abuso d'ufficio per aver fatto sesso con un detenuto nel carcere in cui lavorava. L’arresto dopo che sui social era emerso un video, girato con un cellulare, in cui si vedeva la guardia carceraria 30enne Linda De Sousa Abreu fare sesso con un detenuto nel penitenziario maschile nel sud-ovest di Londra.

Il filmato era arrivato la settimana scorsa sulla scrivania degli investigatori di Scotland Yard che venerdì hanno annunciato di aver avviato un'indagine "dopo che gli agenti sono venuti a conoscenza di un video presumibilmente girato all'interno del carcere di Wandsworth". Lo stesso giorno la poliziotta che compare nel filmato è stata arrestata con l'accusa di cattiva condotta e abuso d'ufficio. La donna è stata immediatamente rimossa dal suo incarico e dovrà comparire lunedì presso il tribunale di Uxbridge.

"La corruzione del personale carcerario non è tollerata e l'ex agente penitenziario presumibilmente raffigurata in questo video è stata segnalata alla polizia” ha spiegato un portavoce del servizio penitenziario britannico. La polizia invece ha dichiarato che l’inchiesta prosegue.

Il filmato mostra la donna in uniforme da agente carceraria che fa sesso con il detenuto mentre un compagno di cella filma il tutto con un telefono cellulare. Nel filmato si vede anche la radio della guardia carceraria, lasciata su un tavolino, che gracchia costantemente e trasmette la voce dei suoi colleghi ignari di ciò che accade nella cella.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, l'agente arrestata e filmata mentre fa sesso con un detenuto nella sua cella sarebbe già comparsa in un documentario televisivo di Channel Four su sesso e coppie scambiste insieme al marito. La sorella della donan, che è una personal trainer di Londra, ha raccontato al tabloid britannico di come ha dovuto bloccare le persone suoi social media che cercavano la sorella dopo il video hot. La sorella ha spiegato che sapeva della sorella e l’avrebbe anche avvertita di non mischiare il suo stile di vita con il lavoro o ne avrebbe subito le conseguenze.

"Tutto quello che posso dire è che Linda si è data allo stile di vita sbagliato, al cento per cento, e ora ne sta purtroppo subendo le conseguenze, che sono ricadute su suo marito, sui nostri genitori e su me. Ho scoperto solo a gennaio che lavorava per il servizio penitenziario. È stato allora che le ho parlato e le ho detto di non mescolare il tuo stile di vita con il lavoro” ha spiegato la donna.

Il caso ha scatenato veementi polemiche in Inghilterra visto che solo il mese scorso un organo di vigilanza aveva affermato che il carcere avrebbe dovuto essere sottoposto a misure di emergenza dopo che un'ispezione aveva sollevato preoccupazioni sulle continue carenze nella sicurezza. A maggio, infatti l'ispettore capo delle carceri Charlie Taylor ha emesso una "notifica urgente" sulle condizioni del carcere di Wandsworth a causa di un grave sovraffollamento e una crescente violenza tra i detenuti.