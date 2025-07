Contromano sulla Lecce-Gallipoli dopo la discoteca, fermati 5 ragazzi: conducente positivo all’alcoltest

Un’auto con a bordo 5 ragazzi di ritorno dalla discoteca ha percorso contromano un tratto della statale 101 del Salento, la Lecce-Gallipoli. È stata intercettata e fermata da una pattuglia di Carabinieri artificieri che si trovavano sul posto per caso, mentre rientravano da un intervento. Il conducente, un 25enne, è risultato positivo all’alcoltest: è stato denunciato e sanzionato.

Immagine di repertorio

Il fatto, che poteva concludersi in tragedia, risale alla scorsa domenica, 20 luglio, come riportano i quotidiani locali. I giovani sono stati intercettati intorno alle 6 del mattino.

A quanto si apprende, la vettura, un'Audi A4, è riuscita a evitare diverse auto che procedevano nel giusto senso di marcia fino a quando non si è trovata di fronte i Carabinieri che hanno intimato l'alt.

L'incontro con gli uomini dell'Arma è avvenuto in modo del tutto casuale: infatti, la pattuglia dei Carabinieri artificieri che è intervenuta per fermare l'automobile era di ritorno da un intervento a Leverano, dove un postamat era stato fatto esplodere poco prima.

I cinque ragazzi sono stati immediatamente fermati e accompagnati alla stazione di servizio più vicini per l'identificazione e i controlli. A bordo dell'Audi si trovavano cinque ragazzi, residenti nel Brindisino Tra loro anche due ragazze minorenni.

Il conducente dell'auto, un 25enne, è stato sottoposto all'alcoltest ed è risultato positivo. Data la gravità della condotta e il risultato dell'etilometro, il giovane è stato immediatamente denunciato e sanzionato, mentre il veicolo è stato posto sotto sequestro.

I militari hanno quindi allertato i genitori dei passeggeri che hanno si sono subito recati sul luogo in cui i cinque ragazzi sono stati fermati per riaccompagnare a casa i figli. Il rapido e provvidenziale intervento dei Carabinieri ha impedito che si verificasse un incidente, in cui potevano rimanere coinvolti anche altri automobilisti.