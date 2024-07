Contromano con la smart in autostrada per 10km: aveva tasso alcolico 4 volte il limite

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Al volante di una piccola Smart, un uomo ha percorso ben 10 km in autostrada contromano prima che gli agenti della polizia stradale riuscissero a fermarlo. È accaduto sull'autostrada A23 tra i caselli di Udine Nord e Udine Sud. Protagonista della scena, fortunatamente senza conseguenze per nessuno, un 32enne che, dopo essere stato fermato, è stato trovato anche con un tasso alcolico quattro volte oltre il limite.

Ad evitare la tragedia il tempestivo intervento delle pattuglie della polizia stradale di Udine, messe in azione dalla Centrale Operativa a cui erano arrivate le segnalazioni preoccupate degli altri automobilisti in transito. L'allarme nel weekend scorso, intorno alle 6.20 di domenica mattina, quando la smart ha percorso un lungo tratto autostradale fermandosi solo di fronte una pattuglia della Stradale della sottosezione di Amaro, all'altezza dell'area di parcheggio "Cormor Ovest".

L'auto è stata immortalata anche dai sensori di sicurezza ubicati lungo la rete e dalle telecamere autostradali che hanno ripreso i lunghi minuti durante i quali si è sfiorato il dramma. L'auto infatti ha proseguito la sua corsa lungo la corsia di sorpasso, avendo la convinzione di procedere sulla propria corsia di marcia, sfiorando anche alcuni veicoli e provocando anche un piccolo incidente. Solo per poco non è avvenuto un impatto che sarebbe stato tragico.

Mentre scattavano le manovre per fermare la vettura contromano, la polizia stradale ha attivato una pattuglia in modalità "Safety Car", nel territorio di Treppo Grande, per fermare il traffico dei veicoli ed evitare la tragedia. Come comunicato oggi dalla polizia, quando è sceso dalla Smart, al momento del controllo, l'uomo appariva in stato confusionale ed è risultato poi positivo alla prova dell'etilometro.

Per il 32enne è scattato così l'immediato ritiro della patente, la sanzione amministrativa fino a 8.186 euro per aver proceduto contromano, il fermo dell'auto per tre mesi e la segnalazione alla Procura della Repubblica di Udine per la guida in stato di ebbrezza.