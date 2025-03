video suggerito

“Condizioni stabili, miglioramenti nella fisioterapia motoria”, il nuovo aggiornamento su Papa Francesco La sala stampa della Santa Sede ha comunicato che la condizione medica di Papa Francesco resta stabile, con piccoli miglioramenti motori e sugli scambi gassosi. Per l’Angelus, si conferma che verrà diffuso un testo scritto come nelle ultime domeniche. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Biagio Chiariello

481 CONDIVISIONI condividi chiudi

"I giorni di Papa Francesco sono trascorsi tra terapia farmacologica, fisioterapia motoria e respiratoria, preghiera e attività lavorativa. La condizione medica resta stabile con alcuni piccoli miglioramenti motori e sugli scambi gassosi". Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede sulle condizioni di Papa Francesco. Per quanto riguarda l'Angelus si va verso la modalità delle ultime domeniche con la diffusione di un testo scritto.

È stato inoltre sospeso l'uso della maschera dell'ossigeno di notte. Un'ulteriore buona notizia dopo i già confortanti aggiornamenti dei giorni scorsi che hanno confermato il miglioramento di Bergoglio, ricoverato dallo scorso 14 febbraio. al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una polmonite bilaterale. Il Santo Padre ha sospeso la ventilazione ed è tornato a concelebrare la messa.

Il prossimo bollettino, fa sapere ancora la sala stampa vaticana, è previsto non prima di lunedì 24 marzo.

Per Pasqua "non è stata presa alcuna decisione"

Quando manca circa un mese alla Settimana Santa di Pasqua, gli eventuali impegni del Papa sono ancora in fase di valutazione. Al momento, spiegano fonti vaticane "non è stata presa alcuna decisione".

Le condizioni di salute del Papa restano dunque stabili, come confermato dalla linea adottata finora nei bollettini del Gemelli. Gli aggiornamenti continueranno a essere forniti ogni due o tre giorni, con il prossimo che non verrà reso noto prima della prossima settimana. Venerdì, pertanto, potrebbero esserci solo informazioni essenziali.

Papa Francesco "non si dimette", secondo ilcardinale Fernandez:

Il cardinale Prefetto della Fede, Victor Manuel Fernandez, ha commentato il momento attuale del Papa, affermando che questa nuova fase segnerà un periodo di sorprese. "Avrà sicuramente imparato molto in questo mese", ha detto Fernandez, sottolineando che, nonostante le difficoltà, "dalla galera uscirà e, dopo questo periodo arduo, sarà una presenza feconda per la Chiesa e per il mondo".

Alla domanda se tra le possibili sorprese ci fossero anche le dimissioni del Papa, Fernandez ha risposto con fermezza: "Non credo davvero, quello no". Le sue dichiarazioni sono state fatte durante la presentazione del libro "Viva la poesia" del Papa, curato da padre Antonio Spadaro per le edizioni Ares.