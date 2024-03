Concorso scuola 2024, conclusi gli scritti: dove consultare le prove svolte e quando iniziano gli orali Si sono concluse le prove scritte del concorso docenti 2024: sono passati all’orale, di cui ancora non si conoscono le date, il 90% dei candidati all’insegnamento nella scuola secondaria. È possibile consultare online i quesiti svolti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Si sono concluse oggi le prove scritte del concorso docenti 2024. Gli ultimi a sostenere il test sono stati i candidati per l'insegnamento alla scuola secondaria. È confermata l'alta percentuale di ammessi all'orale, vicina al 90%, derivante dagli esiti delle sessioni svolte nei giorni passati, oltre che per la procedura della scuola dell'infanzia e primaria, contrassegnata da un'altissima disparità regionale nel confronto posti-candidati, che ha visto passare all'orale oltre l'80% dei partecipanti.

A passare la prova scritta della secondaria dopo le prime sessioni erano stati ben 113.543 su 130.252, per aggiudicarsi uno dei 20.575 posti messi a bando e successivamente incrementati di altri 8.739 posti; invece per la scuola dell'infanzia e primaria, le cui prove scritte si sono concluse venerdì scorso, ha superato lo scritto 44.615 su 55.676 presenti alle prove (con 15.340 posti a bando).

I candidati che hanno svolto la prova (anche coloro che non l'hanno superata) potranno inoltre visualizzare la propria prova scritta. Sarà possibile farlo dalla stessa piattaforma utilizzata per l’inoltro della domanda. È possibile accedervi tramite l'inserimento delle proprie credenziali all’area riservata di Piattaforma concorsi e procedure selettive di Istanze online.

Complessivamente, sono circa 200mila i candidati interessati agli orali, ma per quanto riguarda la data, che sarà resa nota dagli Uffici scolastici Regionali, la prova si svolgerà non prima del prossimo mese di aprile. Il calendario è comunicato dagli Usr ai candidati almeno 15 giorni prima dello svolgimento della stessa tramite apposita pubblicazione sul Portale Unico del reclutamento e a mezzo di posta elettronica. Si ricordi che l'orale ha una durata di 30 minuti e si divide in due parti, tra cui quella relativa alla simulazione di una lezione il cui argomento viene sorteggiato 24 ore prima.