Concorso pubblico per 327 funzionari nei Ministeri: bando, requisiti e come inoltrare la domanda
È stato pubblicato sul Portale Unico del Reclutamento inPA il concorso pubblico per l’assunzione di 327 funzionari a tempo pieno e indeterminato, destinati ai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il bando, articolato su base territoriale, prevede tre profili professionali: Codice A, 161 posti per esperti amministrativo-giuridici ed economici (10 dei quali presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi); Codice B, 6 posti per funzionari con competenze statistiche; Codice C, 160 posti a indirizzo giuridico-amministrativo (130 al MIT, 30 al Ministero del Lavoro).
La selezione prevede una prova scritta di 40 quesiti in 60 minuti, tra materie tecniche, logica e situazioni gestionali, seguita dalla valutazione dei titoli. Le domande devono essere presentate esclusivamente su inPA (inpa.gov.it) entro le 23:59 dell’8 gennaio 2026.
Concorso pubblico per funzionari ministeriali, il numero di posti disponibili
Il concorso pubblico mette a disposizione 327 posti per altrettanti funzionari. Il contratto sarà a tempo pieno e indeterminato.
I posti sono ripartiti tra tre ministeri:
- 167 al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT),
- 130 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)
- 30 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La selezione offre l’opportunità di accedere a ruoli centrali dell’amministrazione pubblica, contribuendo al rafforzamento di settori strategici della macchina statale.
I requisiti necessari per il concorso
Per partecipare al concorso pubblico è necessario superare prima la prova scritta.
I requisiti generali richiesti, validi alla data di scadenza della domanda e al momento dell’assunzione, sono i seguenti:
- Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE (o altre condizioni previste dall’art. 38 D.Lgs. 165/2001)
- Maggiore età
- Godimento dei diritti civili e politici
- Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo
- Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da una pubblica amministrazione
- Non aver riportato condanne che impediscano l’assunzione nella PA
- Idoneità fisica all’impiego
- Possesso del titolo di studio richiesto per il codice prescelto (A, B o C), in base alla mansione e al Ministero di destinazione
Come presentare domanda
Le domande vanno presentate esclusivamente tramite il Portale del Reclutamento InPA entro le 23.59 dell’8 gennaio 2026.
Per accedere al portale c'è bisogno dello SPID, (o in alternativa CIE, CNS o eIDAS). È inoltre richiesto il possesso di un indirizzo PEC personale.
È previsto il pagamento di una tassa di partecipazione di dieci euro. Il contributo non è rimborsabile.