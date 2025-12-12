Concorso pubblico per 327 funzionari nei Ministeri: bando, requisiti e come inoltrare la domanda

Il concorso inPA seleziona 327 funzionari a tempo pieno e indeterminato per Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e del Lavoro e delle Politiche Sociali. Prevede tre profili (amministrativo-giuridico, statistico, giuridico-amministrativo), prova scritta, requisiti di cittadinanza UE, maggiore età, diritti civili e titolo di studio. Domande entro l’8/01/2026.