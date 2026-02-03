Concorso Guardia di Finanza per 69 Allievi diplomati: i requisiti e come fare domanda

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha indetto il concorso per 69 allievi ufficiali diplomati. I posti sono ripartiti tra comparto ordinario e aeronavale. Le domanda vanno presente online sul portale ufficiale entro il 14 febbraio 2026. Tutte le info sul bando ufficiale.

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha indetto il concorso per l’ammissione di 69 allievi ufficiali del ruolo normale all’Accademia delle Fiamme Gialle per l’anno accademico 2026/2027.

I posti disponibili sono suddivisi tra il comparto ordinario, che offre la maggior parte delle posizioni, e il comparto aeronavale, pensato per chi ambisce a diventare pilota di elicottero o comandante di stazione e unità navale. Nel dettaglio, nel comparto ordinario sono disponibili 60 posti, di cui uno riservato a candidati con attestato di bilinguismo (livello B2 o superiore) e uno riservato ai familiari superstiti di personale delle Forze Armate o di polizia deceduto in servizio. Il comparto aeronavale prevede 9 posti: 5 per piloti di elicottero e 4 per comandanti di stazione e unità navale. Ogni candidato può concorrere a un solo comparto o categoria, senza possibilità di partecipare a più selezioni contemporaneamente.

Per partecipare al concorso, è necessario rispettare alcuni requisiti generali. Tra questi figurano la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici, un comportamento irreprensibile, l’assenza di condanne o provvedimenti disciplinari e la non destituzione da incarichi pubblici. È inoltre richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche se il titolo sarà conseguito entro l’anno scolastico 2025/2026.

Leggi anche Vendono merce contraffatta su Facebook: Guardia di Finanza piomba in diretta streaming e sequestra tutto

I limiti di età variano in base alla provenienza: chi non appartiene al Corpo deve avere un’età compresa tra 17 e 22 anni al 1° gennaio 2026, mentre chi è già inserito nel Corpo non deve superare i 28 anni alla stessa data. Chi intende concorrere al comparto aeronavale deve soddisfare requisiti psico-fisici specifici: i piloti di elicottero devono avere idoneità ai servizi di navigazione aerea, parametri antropometrici precisi e visus naturale minimo 8/10 per occhio, mentre i comandanti di stazione e unità navale devono possedere acutezza visiva complessiva 16/10 senza correzione, senso cromatico normale e assenza di patologie indicate nel bando.

La domanda di partecipazione al Concorso Guardia di Finanza Allievi Ufficiali 2026 deve essere presentata esclusivamente online tramite il portale ufficiale. La scadenza è fissata per le ore 12:00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando, quindi entro il 14 febbraio 2026. Tutte le istruzioni per compilare la domanda e i documenti richiesti sono disponibili sul portale ufficiale.

Le prove previste per il concorso

Il concorso prevede diverse fasi selettive, che combinano prove scritte, fisiche, psico-attitudinali e orali, oltre alla valutazione dei titoli e alcune prove facoltative.

Si parte con un questionario a risposta multipla, seguito da una prova di cultura generale. A seguire, sono previste prove di efficienza fisica obbligatorie, diverse a seconda del comparto, e accertamenti psico-fisici e attitudinali. I candidati sosterranno poi le prove orali sulle principali materie scolastiche e potranno affrontare prove facoltative in lingue straniere o informatica per incrementare il punteggio.

Infine, chi concorre come pilota di elicottero sosterrà una prova specifica di adattabilità al pilotaggio presso il Centro di Aviazione della Guardia di Finanza.