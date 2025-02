video suggerito

Concorso Arma dei Carabinieri, reclutamento di 626 allievi marescialli: bando, requisiti e come inviare la domanda L'Arma dei Carabinieri ha indetto un nuovo concorso per il reclutamento di 626 allievi marescialli del Ruolo Ispettori. Per partecipare alla selezione bisogna presentare la domanda esclusivamente online entro l'8 marzo 2025 per poter poi sostenere le diverse prove previste dal bando.

A cura di Antonio Palma

Un nuovo concorso è stato indetto dall’Arma dei Carabinieri per il reclutamento di 626 allievi marescialli del Ruolo Ispettori a tempo indeterminato. Le iscrizioni sono già aperte ma si avrà tempo fino all’8 marzo 2025 per poter presentare la propria candidatura attraverso il portale online www.carabinieri.it. Per potere partecipare bisogna essere in possesso del diploma e non aver superato il 26° anno di età.

Il numero di posti disponibili

Il concorso nell’Arma dei Carabinieri mette a disposizione 626 posti come Allievi Marescialli che saranno poi estesi con un successivo decreto ad ulteriori 24 che però dovranno essere in possesso dell’attestato di bilinguismo per il successivo impiego presso Reparti/Enti situati nella provincia di Bolzano. Dei 626 posti, però, 125 sono riservati a particolari gruppi:

Coniuge, figli superstiti o parenti di secondo grado del personale delle Forze Armate e di Polizia deceduto in servizio;

Diplomati delle Scuole Militari di Esercito, Marina e Aeronautica;

Assistiti dagli enti di assistenza per orfani di militari.

I requisiti necessari per il concorso allievi marescialli

Per partecipare al concorso allievi marescialli dei carabinieri bisogna essere in possesso di un diploma di scuola superiore o dimostrare di essere in grado di conseguirlo nell’anno scolastico 2024/2025. Inoltre alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, si deve aver compiuto il 17° anno di età e non superare il 26° anno di età (fino a 28 anni per chi ha già prestato servizio militare e fino a 30 anni per Militari già in servizio nell’Arma dei Carabinieri).

Concorso Arma dei Carabinieri, come fare domanda

Gli aspiranti che vogliono partecipare al Concorso Arma dei Carabinieri potranno presentare la domanda online fino al giorno 8 marzo attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter e sostenendo poi le prove previste dal bando. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario avere le credenziali SPID, caricare una fototessera in formato digitale e indicare due indirizzi e-mail validi: posta elettronica standard e posta elettronica certificata (PEC).

Le prove per il reclutamento degli allievi marescialli

Le prove per il reclutamento degli allievi marescialli saranno diverse: una prova scritta di preselezione, una di composizione italiana, una di efficienza fisica, seguita da accertamenti psico- fisici e attitudinali e, infine, la prova orale. Il concorso prevede le seguenti prove:

Prova preliminare: dalla 1ª decade di marzo 2025 (durata 1 giorno);

Prova scritta di conoscenza della lingua italiana: dalla 3ª decade di marzo 2025 (durata 1 giorno);

Prova di efficienza fisica: dalla 2ª decade di aprile 2025 (durata 1 giorno);

Accertamenti psico-fisici e attitudinali: dalla 1ª decade di maggio 2025 (durata 3 giorni);

Prova orale: dalla 2ª decade di maggio 2025 (durata 1 giorno);

Prova facoltativa di lingua straniera: dalla 3ª decade di giugno 2025 (durata 1 giorno);

Prova facoltativa di informatica: dalla 3ª decade di giugno 2025 (durata 1 giorno);

Corso di formazione: dalla 3ª decade di settembre 2025 (durata 3 anni accademici).

Il percorso di reclutamento: cosa faranno dopo gli allievi

I vincitori del concorso saranno ammessi al 15° Corso Triennale Allievi Marescialli e frequenteranno un corso di formazione della durata di tre anni, seguendo corsi militari e universitari ad indirizzo giuridico-amministrativo presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze. Al termine degli studi, conseguiranno la laurea di 1° livello in “Scienze Giuridiche della Sicurezza”. Una volta completato il ciclo di studi, i giovani Marescialli infine ricopriranno incarichi di responsabilità nelle varie Organizzazioni dell’Arma dei Carabinieri.