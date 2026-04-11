Concorso per il reclutamento di 3.081 allievi Carabinieri: quando e come si svolge la prova scritta

Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di 3.081 allievi carabinieri in ferma quadriennale, destinati al 146° corso di formazione. I vincitori andranno a coprire i diversi reparti dell’Arma, al termine di un percorso che prevede addestramento teorico e pratico e successivo impiego operativo sul territorio.

Il concorso è articolato per titoli ed esami e prevede una selezione progressiva dei candidati. Una parte dei punteggi è assegnata sulla base dei titoli posseduti, mentre il resto deriva dal superamento delle prove previste dal bando, che comprendono più fasi di valutazione fino all’idoneità finale.

La prima tappa del percorso selettivo è la prova scritta, la cui data è stata fissata a partire dal 20 aprile 2026. Il bando, però, specifica che i candidati dovranno verificare la convocazione individuale con data, orario e sede a partire indicativamente dal 10 aprile 2026, collegandosi al sito istituzionale dell'Arma dei Carabinieri, nella sezione dedicata ai concorsi. L’accesso avviene inserendo i dati riportati nella domanda di partecipazione e selezionando la voce relativa alla prova scritta. Sono state prese in considerazione solo le domande presentate entro il termine di scadenza del bando, fissato al 7 aprile 2026.

La prova scritta si svolgerà in modalità decentrata in diverse città italiane, scelte in base alla regione di residenza indicata dai candidati. Le sedi individuate sono Roma, Padova, Bari, Catania e Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. La distribuzione territoriale serve a garantire una gestione più ordinata e accessibile della fase di selezione iniziale.

Per quanto riguarda la struttura della prova, si tratterà di un test a risposta multipla. Il questionario verterà su cultura generale, con domande di italiano, storia, geografia, matematica, geometria, scienze, educazione civica e Costituzione, oltre a elementi di informatica e conoscenza dell’ordinamento dell’Arma. Previsti anche quesiti di logica e ragionamento deduttivo e verbale, insieme a una lingua straniera a scelta tra inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Completata la prova scritta, i candidati proseguiranno con le fasi successive del concorso: prove di efficienza fisica, accertamenti psicofisici, verifiche attitudinali e valutazione dei titoli. Solo al termine dell’intero iter verrà stilata la graduatoria finale.