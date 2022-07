Con Apocalisse 4800 caldo record oltre i 40°C: quando arriva il picco, le previsioni meteo del weekend Anche il weekend in arrivo sarà caratterizzato dal grande caldo con temperature oltre i 40 gradi: secondo le previsioni meteo degli esperti il picco si avrà domenica 24 luglio.

A cura di Chiara Ammendola

Il grande caldo che ha investito l'Italia continuerà anche nei prossimi giorni, con temperature che supereranno i 40 gradi in molte città. Con l'arrivo di Apocalisse 4800 nuove masse d'aria calda investiranno il nostro paese per l'intero weekend: secondo le previsioni meteo saranno particolarmente calde le giornate di venerdì 22 luglio e domenica 24 luglio quando in città come Milano, Verona, Bologna, Ferrara, Firenze e Roma si raggiungerà il picco di calore.

L'anticiclone africano in arrivo è stato ribattezzato, come spesso accade in fenomeni di questo tipo, Apocalisse 4800 dove 4800 indica la quota dello zero termico, e in questi giorni lo zero termico, ovvero il punto dove la neve non si scioglie, sarà eccezionalmente a 4800 metri, praticamente sulla cima del Monte Bianco

Per la giornata di domani venerdì 22 luglio sono 16 le città da bollino rosso secondo il bollettino emanato dal ministero della Salute. A quelle di oggi (Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo) si aggiungeranno Trieste e Verona. Bollino arancione invece per Civitavecchia, Pescara e Venezia. Questo a causa dell'arrivo dell'anticiclone africano Apocalisse4800 che porterà masse d'aria calda su tutto il paese. Il cielo sarà sereno ovunque con qualche nube solo in Liguria e lungo le coste settentrionali della Toscana.

Per quanto riguarda la giornata di sabato 23 luglio invece le temperature subiranno un nuovo aumento soprattutto nelle zone della Pianura Padana dove si supererà la soglia dei 40 gradi, così come nelle zone interne del Centro e della Puglia e sulle due Isole maggiori. Particolarmente calda la città di Milano dove si potrebbe superare il primato storico di 39,3 gradi registrato l’11 agosto 2003. Si registreranno punte di 40/41°C in Romagna, sul Foggiano e sul Materano, previste massime di 39°C a Bologna, Foggia, 37°C a Matera e Cosenza.

Infine per la giornata di domenica 24 luglio arriverà aria leggermente più fresca al Nord dove le temperature pur essendo elevate subiranno un leggero calo fino a 36/38 gradi. Nelle regioni meridionali invece le temperature rimarranno piuttosto elevate con punte di 40/41°C su Foggiano, Materano, Cosentino e zone interne del Cagliaritano e afa intensa. Il sole sarà prevalente su tutte le regioni. Per la tendenza successiva clicca qui.