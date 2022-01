Come distinguere l’influenza dalla Covid-19: i segnali a cui prestare attenzione Specialmente nei primi giorni, i sintomi della Covid-19 e dell’influenza possono essere decisamente simili, anche considerando che la variante Omicron sembrerebbe causare sintomi più lievi. L’epidemiologo ed ex direttore esecutivo del Dipartimento di Salute di Detroit, il dottor Abdul El-Sayed, ha spiegato però alla Cnn che ci possono essere delle differenze, ecco quali.

A cura di Annalisa Girardi

Mal di gola, raffreddore e dolori muscolari: potrebbe essere tanto una normale influenza quanto un caso di coronavirus. I sintomi, infatti, possono essere decisamente simili. Specialmente in questa fase della pandemia, contraddistinta dalla diffusione della variante Omicron che sembrerebbe causare sintomi più lievi della Delta. Soprattutto per le persone vaccinate.

"La cosa importante da ricordare è che il vaccino è come un sistema di allarme del sistema immunitario. Quindi la sua capacità di identificare, colpire e distruggere il virus è molto più alta ogni volta che riceviamo una dose booster del vaccino", ha spiegato alla Cnn l'epidemiologo ed ex direttore esecutivo del Dipartimento di Salute di Detroit, il dottor Abdul El-Sayed, sottolineando che per questa ragione ha completamente senso che i sintomi siano più lievi per una popolazione vaccinata.

"Solo perché i rischi individuali di una malattia grave sono più bassi, questo non significa che a livello sociale Omicron non rappresenti un rischio reale", ha sottolineato il dottor El-Sayed. Per questo è importante rintracciare i casi di Covid-19: molti possono sembrare una semplice influenza all'inizio, ma è fondamentale eseguire un test per sapere con certezza di che cosa si tratta.

I sintomi, specialmente all'inizio possono essere molto simili e distinguibili solo con un test. Nei primi giorni, in entrambi i casi, si possono percepire fatica, dolori muscolari, mal di gola, respiro corto, vomito o diarrea, secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Solitamente, però, nei casi di Covid-19 il paziente è affetto anche da mal di testa e tosse secca. La perdita di gusto e olfatto, ha spiegato ancora il dottor El-Sayed, solitamente considerato il primo segnale di allerta, può ancora essere un sintomo, ma sembrerebbe non essere diffuso tanto quanto nelle altre varianti. In ogni caso, anche prima dell'insorgere dei sintomi, può essere importante eseguire un test nel caso di contatti con persona positiva, in modo da rintracciare quanto prima possibile il virus e, in caso, isolarsi.