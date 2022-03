Come cambiano quarantena e isolamento per positivi al Covid e contatti stretti: le nuove regole dal 1° aprile Dal 1° aprile il nuovo decreto Covid prevede regole diverse per le quarantene da contatto, mentre i positivi rimaranno isolati per 7 o 10 giorni a seconda dello stato vaccinale.

A cura di Giacomo Andreoli

Con l'ultimo decreto Covid, approvato dal governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, da domani cambiano molte regole per il contrasto alla pandemia. Con la fine dello Stato di emergenza, infatti, vengono allentate diverse misure restrittive. Ci sono in particolare novità per la quarantena dovuta al contatto con un positivo. L'esecutivo ha deciso di semplificare al massimo il quadro delle norme, eliminando l'isolamento preventivo in caso di contatto sia a basso rischio che stretto. Rimangono invece invariate le regole per chi ha un tampone positivo: coloro che contraggono il Covid devono isolarsi secondo le prescrizioni previste finora. Vediamo, quindi, nel dettaglio, come cambiano quarantena e isolamento.

Quarantena dopo la positività al Covid: la durata dell'isolamento e quando fare il tampone

Come confermato dalla nuova circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore generale della prevenzione, Giovanni Rezza, le regole per i positivi rimangono le stesse. Quando si riscontra la positività al Covid, con un tampone rapido o fai da te, bisogna subito chiamare il proprio medico curante e prenotare un test molecolare di diagnosi. Per il resto vale il quadro normativo che abbiamo conosciuto in questi mesi. Fino a quando non conosce l'esito del tampone molecolare, la persona deve mettersi in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio. Quindi, se la positività viene confermata, la durata dell'isolamento dipende dalla vaccinazione.

Se si ha la dose booster o si è completato il primo ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, bisogna restare a casa per 7 giorni e dopo questo periodo si può fare il tampone. Il test, però, va effettuato dopo almeno 3 giorni senza sintomi. Senza la terza dose e con due dosi da più di 120 giorni (a cui non si deve essere aggiunta la guarigione) il periodo di isolamento dura invece 10 giorni, finiti i quali si può rifare il tampone. Se l'esito è ancora positivo il test va ripetuto dopo 7 giorni ed è necessaria un'ulteriore settimana di isolamento, sia per sintomatici che per asintomatici. In ogni caso se il tampone continua ad essere positivo si può uscire dopo 21 giorni, senza bisogno di un test negativo. Nell'ultima settimana, però, non ci devono essere stati sintomi.

Quarantena in caso di contatto con positivo al Covid, come funziona l'autosorveglianza

A partire da domani, 1° aprile, verrà superata la quarantena per tutti coloro che hanno avuto un contatto con un positivo. Ovviamente non si devono avere sintomi, ma il contatto può essere a basso rischio o stretto. Non viene più quindi applicata la distinzione tra vaccinati e non. Viene eliminata anche la quarantena a scuola: si va in Didattica a distanza solo se si è positivi.

Coloro che hanno avuto contatti stretti con un positivo, però, devono applicare l'autosorveglianza: questo significa che per 10 giorni dal contatto devono indossare la mascherina Ffp2 al chiuso o in presenza di assembramenti. Se poi dovessero insorgere dei sintomi viene raccomandato il tampone. In caso di risultato negativo quest'ultimo va comunque ripetuto al quinto giorno dopo il contatto con la persona infetta.

Chi deve fare il tampone e quando

Il tampone va quindi fatto solo in presenza di sintomi, a prescindere dal tipo di contatto che si ha avuto con una persona risultata positiva. Se si sa con certezza di avere il Covid, perché si ha un tampone di diagnosi positivo, il test va invece fatto dopo 7 o 10 giorni dalla scoperta dell'infezione, a seconda del proprio stato vaccinale. Secondo le regole del ministero della Salute, infine, tutti gli operatori sanitari che vengono a contatto con un soggetto contagiato devono fare un test antigenico o molecolare ogni giorno per cinque giorni da quando hanno visto la persona positiva.