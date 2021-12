Cosa fare in caso di tampone rapido o positivo: quarantena, contatti stretti e tampone Con l’aumento delle interazioni sociali durante queste festività sono aumentati anche i test: oltre 100mila ogni giorno sono quelli positivi, ecco quali sono le nuove regole per la quarantena.

A cura di Davide Falcioni

Milioni di persone nelle ultime settimane si sono riversate nelle farmacie di tutta Italia o presso i laboratori privati per sottoporsi a un tampone: le festività natalizie hanno rappresentato l'occasione perfetta per socializzare con amici e parenti, spesso anche anziani e dunque vulnerabili, ed è prevalsa negli italiani la volontà di incontrarsi in condizioni di relativa sicurezza: anche per questo si sono viste code di centinaia di metri fuori dalle farmacie e nei bollettini quotidiani diramati dal Ministero della Salute il numero dei test eseguiti ha sovente superato il milione, contribuendo anche a rilevare molti contagiati. La diffusione della variante Omicron e il calo della protezione conferita dai vaccini dopo 4-5 mesi hanno fatto il resto, facendo lievitare il numero delle infezioni a livelli record.

Che fare in caso di tampone rapido positivo

La prima cosa da fare quando si riscontra una positività al Coronavirus in un tampone rapido è avvisare telefonicamente il proprio medico curante e prenotare un appuntamento per sottoporsi a un tampone molecolare. Fino a quando non è disponibile il risultato del test, la persona deve mettersi in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio. Tale periodo è riconosciuto come stato di malattia e quindi è possibile richiedere l'eventuale certificato di assenza dal lavoro al proprio medico.

Cosa succede ai contatti stretti e a basso rischio

A seguito del Decreto legge approvato due sere fa dal Consiglio dei Ministri, e che entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il comportamento da tenere in caso di contatti con positivi – siano essi a basso rischio o stretti – è determinato dallo stato di copertura vaccinale. La quarantena non si applica a coloro che hanno avuto contatti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei quattro mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, nonché dopo la somministrazione della dose booster. Per dieci giorni dopo l'ultima esposizione al positivo, "ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso". Per le persone non vaccinate o vaccinate da più di 120 giorni il periodo di quarantena, in caso di contatto con un contagiato, continuano ad essere di dieci giorni.

Quanti giorni dura la quarantena sintomatici e asintomatici

Come spiega il Ministero della Salute "le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo". Le persone sintomatiche "possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare o antigenico con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (non considerando le alterazioni dell’olfatto e del gusto). In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno)".

Quanto dura la quarantena per vaccinati con tre dosi

Dipende se si è asintomatici o sintomatici: per i primi la durata dell'isolamento può essere ridotta da 10 a 7 giorni a condizione che il soggetto sia sempre stato asintomatico, o risulti asintomatico da almeno 3 giorni. E a condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Le persone sintomatiche risultate positive invece possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare o antigenico con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (non considerando le alterazioni dell'olfatto e del gusto). Se il test dà ancora riscontro positivo si può comunque uscire dall’isolamento dopo 21 giorni, a patto che gli ultimi 7 giorni non ci siano stati sintomi.

Cosa fare se il tampone è ancora positivo

Se dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi i tamponi molecolari continuano ad essere positivi, si può interrompere l’isolamento ma solo con la validazione da parte del Dipartimento di Prevenzione o del medico curante.