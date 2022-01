Quarantena con terza dose dopo contatto con positivo, come funziona l’autosorveglianza e cosa fare Ecco le differenze tra quarantena e autosorveglianza, come funzionano, a chi si applicano e quando serve il tampone in uscita: le nuove regole decise dal governo a fine dicembre.

A cura di Annalisa Girardi

A fine dicembre 2021 il governo ha emanato un decreto che ha cambiato le regole per la quarantena, in particolare per chi ha ricevuto la terza dose di vaccino anti Covid ed è entrato a contatto stretto con un positivo: per questa categoria, infatti, la quarantena è stata annullata e sostituita da un regime di autosorveglianza. Invece è stata accorciata per chi ha completato il ciclo vaccinale primario o è guarito da oltre quattro mesi. Vediamo quindi quali sono le differenze tra quarantena e autosorveglianza, come funzionano, e quando serve il tampone.

Cos'è l'autosorveglianza, quanto dura e le differenze con la quarantena

Come abbiamo anticipato, non è più prevista la quarantena per chi ha avuto un contatto con un positivo, ma ha già ricevuto la dose booster del vaccino oppure ha completato il ciclo vaccinale primario o è guarito da meno di quattro mesi. Nella sezione dedicata alle domande frequenti sulle misure anti Covid presente sul sito del governo si legge:

Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi: – alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno;

– alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;

– alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).

In cosa consiste la differenza tra quarantena e autosorveglianza? La quarantena è il regime per cui, dopo un contatto con una persona positiva, vengono vietati gli spostamenti e i contatti con le altre persone per monitorare l'eventuale insorgenza di sintomi e scongiurare che il virus si possa diffondere ulteriormente. La quarantena dura 5 giorni per i vaccinati da oltre quattro mesi, 10 per i non vaccinati. Durante l'autosorveglianza, che dura 10 giorni, non sono invece vietati gli spostamenti e i contatti con le altre persone: bisognerà però prestare particolare attenzione alle proprie condizioni di salute e, nel caso si iniziassero a manifestare sintomi, bisognerà testarsi per accertare la positività o la negatività.

Si può uscire di casa durante l'autosorveglianza?

Quindi sì, si può uscire di casa durante il regime dell'autosorveglianza. La regola, oltre a monitorare il proprio stato di salute, richiede di indossare la mascherina Ffp2 in ogni occasione per 10 giorni. Ecco cosa precisa il governo tra le Faq:

A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

Chi deve fare il tampone e quando

Nel sito del governo si specifica anche quando è necessario fare il tampone. Per le categorie a cui viene applicata la quarantena, 5 giorni per i vaccinati da oltre quattro mesi e 10 giorni per i non vaccinati, è sempre previsto il tampone negativo in uscita. Per l'autosorveglianza, invece, non è necessario effettuare un tampone al termine dei 10 giorni se non si sono mai sviluppati sintomi: al contrario, è necessario sottoporsi al test alla comparsa della sintomatologia connessa al Covid, oppure, se ancora sintomatici, al quinto giorno.