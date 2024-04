Col furgone travolge e uccide 91enne che attraversa sulle strisce: positivo all’alcol test, denunciato

video suggerito

Travolta in pieno da un furgone e scaraventata sull'asfalto a parecchi metri di distanza mentre stava semplicemente attraversando la strada sulle strisce pedonali, così è morta tragicamente una pensionata piacentina di 91 anni vittima di un terribile investimento stradale avvenuto ieri ad Alseno, in provincia di Piacenza.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di domenica 7 aprile lungo via Bellini, una strada interna del paese piena di attraversamenti pedonali e costeggiata da edifici residenziali e scuole. Per l’anziana donna, la signora Fiorenza, inutili i soccorsi medici del personale del 118, accorso tempestivamente sul posto con l’auto medica di Fidenza e l’ambulanza della Pubblica assistenza di Lugagnano. La pensionata è morta praticamente sul colpo e i medici non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Alla guida del mezzo che ha investito la signora, un grosso furgone bianco, vi era un uomo di 53 anni che si è subito fermato per prestare soccorso e chiamare i numeri di emergenza. Il cinquantatreenne è stato poi sottoposto al controllo dell’alcol test di rito ed è risultato positivo. Per questo è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza e omicidio stradale.

Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che l'anziana, la signora Fiorenza ma conosciuta da tutti col soprannome "Cocca", stesse attraversando sulle strisce pedonali all’altezza di un asilo e dell'incrocio per fare rientro nella sua abitazione quando è avvenuta la tragedia. Si tratta di una zona dove il limite massimo di velocità è 30 km/h. Ad accertare la dinamica esatta della tragedia saranno però i carabinieri di Fiorenzuola che sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso e ora indagano sull’investimento mortale.