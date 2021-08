Cinghiale gli taglia la strada, Luciano cade dallo scooter e viene travolto e ucciso da un’auto “Sono distrutta, mio figlio è volato in cielo per un bastardo cinghiale che gli ha tagliato la strada” ha dichiarato, distrutta dal dolore, la madre di Luciano Carbonaro, il 30ene vittima di un assurdo quanto tragico incidente stradale mentre era in sella al suo scooter per tornare a casa a Cenaia, nel Pisano.

A cura di Antonio Palma

Una fatale quanto tragica carambola in strada è costata la vita una centauro di 30 anni lungo le strade toscane. La vittima del tragico incidente stradale è Luciano Carbonaro, trentenne originario di Paternò, in provincia di Catania, ma da tempo residente a Pisa dove lavorava come operatore sociosanitario. L'uomo è stato vittima di un assurdo ma fatale incidente stradale mentre era in sella al suo scooter. Un cinghiale gli ha tagliato la strada facendolo cadere rovinosamente sull'asfalto ma proprio in quel momento dall'altra parte è sopraggiunta una vettura che lo ha investito in pieno uccidendolo.

Il dramma si è consumato lo scorso fine settimana, nella notte tra sabato e domenica, quando Luciano Carbonaro era in sella al suo scooter lungo una strada in una zona di campagna in località Cenaia, nel comune di Crespina Lorenzana, sempre nel Pisano. Intorno a mezzanotte l'uomo si è trovato davanti l'animale selvatico all'ultimo minuto e non è riuscito ad evitarlo, investendolo. In cinghiale nell'impatto è morto finendo sbalzato in un fossato mentre il trentenne è finito disteso sull'asfalto, ferito. Il centauro si stava appena rialzando quando è sopraggiunta l'auto che lo ha investito. Al volante una sessantenne che ha riferito di esserselo ritrovato di fronte al buio e di non essere riuscita ad evitarlo.

Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al trentenne che è morto praticamente sul colpo. Inutili per lui i successivi soccorsi medici da parte del personale del 118 accorso sul posto. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri di Pontedera che hanno effettuato i rilievi del caso e ora indagano per accertare l'esatta dinamica dei fatti. A loro è toccato anche avvisare la madre del 30enne che, sconvolta dal dolore, sui social ha scritto: "Sono distrutta, mio figlio è volato in cielo per un bastardo cinghiale che gli ha tagliato la strada".