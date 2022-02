Cibi scaduti e rivenduti con nuove etichette: smantellato laboratorio clandestino a Catania I carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Catania hanno sequestro oltre 20 tonnellate di cibo già scaduto e in parte riconfezionato.

A cura di Antonio Palma

Un vasto giro di riciclo illegale di alimenti per il consumo umano è stato smantellato nelle scorse ore dai carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Catania con il sequestro di oltre 20 tonnellate di cibo. Secondo i militari dei Nas, i prodotti scaduti venivano stoccati in magazzini e poi riconfezionati e immessi di nuovo in commercio con nuove etichette, sfruttando soprattutto i canali di vendita degli ambulanti. L'inchiesta ha scoperto l'esistenza di un vero e proprio laboratorio clandestino nel quale sono stati rinvenuti tutti i macchinari e le attrezzature utilizzate per la contraffazione delle confezioni scadute per allungare nel tempo la loro validità

Attiguo al laboratorio vi era un deposito con decine di migliaia di prodotti confezionati ma già scaduti e che con ogni probabilità attendevano di essere riconfezionati. Altri depositi erano dislocati invece in vari punti nell'area nord dell'hinterland catanese. I prodotti manomessi hanno riguardato in gran parte snack, succhi di frutta e bibite, tutti cibi facilmente smerciabili sottobanco. Oltre ai prodotti scaduti e a circa un migliaio di confezioni appena contraffate e con etichette che avevano una nuova data di scadenza, pronte per essere rimesse in vendita., sequestrati un sigillatore automatico, una etichettatrice professionale, diverse bobine di etichette, inchiostri e sverniciatori.

Al cento del giro di affari illecito, secondo gli inquirenti, una coppa di 50enni, già nota per analoghe indagini e che è stata denunciata in stato di libertà. L’indagine dei carabinieri del Nas di Catania era partita a Pasqua dello scorso anno dopo il sequestro di prodotti dolciari scaduti in un deposito alimentare dell’hinterland etneo. Da quei prodotti, i carabinieri hanno ricostruito i percorsi commerciali, rigorosamente sottobanco, di svariate tipologie di merce scoprendo che spesso arrivava anche da altre province siciliane e quindi rietichettata perfettamente tanto da essere difficilmente distinguibile dai prodotti originali.