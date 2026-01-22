“Ciao Valter, sono tua sorella”: tappezza la città con il suo volto per trovare il fratello scomparso 6 anni fa

Valter Del Freo è scomparso a Massa nel 2019, la sorella Patrizia ha affisso volantini a Milano nei quali si rivolge direttamente al fratello. “Ho ricevuto tante segnalazioni. – ha spiegato a Fanpage.it – Se lo vedete, fategli una foto, mandatemela e allertate le forze dell’ordine”.

Da sinistra, Valter Del Freo; il volantino di Patrizia che circolando a Milano.

Il 57enne Valter Del Freo è scomparso da sei anni. Il 7 novembre 2019 l'uomo di Massa (Massa Carrara) è uscito di casa per andare a fare la spesa, intorno alle 9 del mattino, e non è più rientrato. È passato molto tempo ma c'é chi non si arrende: la sorella di Valter, Patrizia, continua a cercarlo senza sosta.

Tante segnalazioni sono arrivate da Milano, dove Valter potrebbe trovarsi da tempo. Chi vive in città potrebbe aver visto i volantini che Patrizia ha fatto stampare e che ha affisso in varie zone: "Ciao Valter, sono tua sorella Patrizia, ti voglio tanto bene, ti aspetto a casa!", si legge.

Al momento della scomparsa Valter, soprannominato ‘il gigante buono' per la sua altezza (1,85 centimetri), non aveva con sé né i documenti né il cellulare, che sono rimasti a casa.

Nel 2013 sono iniziati i suoi problemi di salute, ha avuto un ictus, e la sorella crede che quel 7 novembre possa aver perso la memoria e che abbia vagato prima per Massa e poi per la città di Milano.

"Circa un mese fa mio fratello è stato visto in un bar vicino al capolinea di Cascina Gobba. – ha raccontato la donna a Fanpage.it – Poi sono andata in un dormitorio e una mensa nelle vicinanze, ma da quello che ho capito Valter non va alle mense perché chiedono i documenti e lui non li ha".

Il volantino diffuso da Patrizia a Milano.

"Martedì scorso, 20 gennaio, sono entrata in un supermercato Esselunga che si trova vicino a questa mensa e un cassiere mi ha detto di averlo visto circa una settimana prima, mio fratello ha comprato del pane e delle birre", aggiunge ancora.

Valter è stato riconosciuto in passato anche nella zona di Porta Venezia e sul tram 9, hanno raccontato diverse persone. "Io sono riuscita a venire a Milano solo di recente, dopo la morte del mio altro fratello che aveva una grave disabilità, aveva bisogno che lo seguissi", ci ha raccontato.

A Patrizia chiediamo di parlarci dei volantini che ha diffuso in città: "Ho stampato 5mila volantini, anche se inizialmente non volevo metterli perché quando li ho affissi a Massa, so che Valter potrebbe averli visti ed essersi spaventato".

"Una signora infatti tempo fa mi disse di averlo visto passare nella stessa zona per settimane, ma quando ho messo il volantino non lo ha visto più", spiega.

"Questa volta però sono andata da una psichiatra della Asl che mi ha consigliato di mettere una mia foto, quella che ho scelto è di 6 anni fa, insieme a una sua e di rivolgermi direttamente a Valter. – aggiunge – Sono stata chiamata anche da ragazzini che mi hanno presa in giro, anche per quello non volevo mettere manifesti, ma Milano è grande e da sola è difficile".

Un primo piano di Valter, potrebbe essere a Milano.

Patrizia ha espresso una profonda insoddisfazione per l'operato delle forze dell'ordine di Massa: "Si sono mossi dopo 5 giorni dalla scomparsa, quattro dalla denuncia. Lo hanno cercato con i sommozzatori ma nessuno lo segnalava nella zona del fiume, mentre testimoni mi avevano detto di averlo visto poco dopo vicino alla Carrefour".

"All'epoca ho chiesto anche di usare i cani molecolari, quelli addestrati per sentire un particolare odore, ma nessuno mi ha ascoltato. Mio fratello poteva essere trovato in poche ore, invece adesso siamo in questa situazione, potevamo risparmiarci questa sofferenza", aggiunge.

La sorella di Valter è preoccupata anche per l'emergenza freddo, le temperature di questi giorni a Milano sono infatti molto rigide: "Le persone muoiono di freddo, chi ha un disagio mentale non si rivolge alle strutture".

Valter, come già detto, è alto 1 metro e 85 centimetri. Nelle foto che ha diffuso la sorella lo si vede con la barba bianca, calvo e con pochi capelli intorno alla nuca.

Patrizia rinnova il suo appello: "Se qualcuno dovesse vedere Valter, per favore, gli faccia una foto e me la mandi al 346 8878428". Chi fosse anche in possesso di informazioni sull'uomo, che a marzo compirà 63 anni, è pregato di contattare il 112.