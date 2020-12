Francesco ha solo sedici anni è uscito di casa senza portare con sé denaro, documenti, cellulare. Il ragazzo ha fatto perdere le sue tracce a Valenzano, piccolo comune a pochi chilometri da Bari, da dove si è allontanato senza avvertire nessuno nella mattinata dell'antivigilia, apparentemente senza alcun motivo. È uscito di casa intorno alle 9 salutando normalmente. "Ciao mamma, ci vediamo dopo", ma non è tornato a pranzo. Dopo alcune ore i genitori si sono allarmati e hanno sporto denuncia di scomparsa alle autorità locali, coinvolgendo, peraltro, anche l'ex presidente di Penelope, Antonio La Scala, amico di famiglia, che si è attivato immediatamente per le ricerche.

Del caso, in serata, si è occupata anche Federica Sciarelli dalla redazione di ‘Chi l'ha visto'. "Non ha davvero senso che vada via di casa senza avvertire i suoi. I genitori gli vogliono un bene dell'anima, sono così provati dal pianto da non riuscire nemmeno a intervenire in trasmissione" spiega. "Qualsiasi problema, Francesco – fa appello alla fine l'avvocato La Scala – lo risolveremo insieme, torna a casa". "Anche se avesse timore a contattare i genitori, può contattare l'avvocato La Scala o noi di Chi l'ha visto" ha spiegato Federica Sciarelli. La preoccupazione dei genitori in queste ore, come puntualizzato dalla conduttrice, riguarda la salute e la sicurezza di Francesco.

"Dove passerà la notte?" ha chiesto Sciarelli. "Dubito che una famiglia possa ospitarlo – ha detto ancora l'avvocato La Scala – dato che è illegale ospitare un minore senza avvertire i genitori, ma se così fosse basta farcelo sapere". Francesco ha i capelli castani, gli occhi scuri ed è alto 1, 78. Non ha segni particolari. Chiunque sia in possesso di informazioni utili a rintracciarlo è stato invitato a contattare le forze dell'ordine locali.