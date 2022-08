Choc sui binari, uomo s’impicca ad un semaforo. Lo scopre ragazzino dal treno in corsa Il dramma ieri mattina nei pressi della stazione di Falconara. Il cadavere dell’uomo, 61 enne di Orte, è stato visto da un giovane passeggero di un treno in transito verso Ancona.

Trovato senza vita, impiccato sulla scaletta di un semaforo ferroviario: è stato un ragazzo che si trovava a bordo di un treno in corsa a scoprire l’accaduto. La drammatica scoperta ieri mattina alla stazione di Falconara, nelle Marche.

"Ho subito pensato che potesse essere il corpo di un uomo che penzolava da un palo e non volevo crederci" ha poi spiegato agli agenti delle polizia ferroviari. Ed effettivamente la segnalazione non si è rivelata sbagliata, come scrive il Corriere Adriatico. Impiccato al palo c’era il corpo di un uomo di 61 anni di Orte, nel Viterbese.

I fatti sono avvenuti intorno alle 8 di ieri domenica 28 agosto. Pare che il convoglio viaggiasse a velocità ridotta in quel tratto di ferrovia e arrivato alla stazione, il giovane passeggero ha preso il telefono e chiamato la Polizia Ferroviaria per segnalare la situazione nella speranza di essersi sbagliato. Non era così.

Stando a quanto riportano gli organi di stampa locali, l’uomo sarebbe giunto proprio in treno dal Lazio. Con sé aveva soltanto il portafogli con i documenti personali. Non avrebbe lasciato alcun biglietto per motivare il folle gesto. Pare che fosse nato e vissuto ad Orte, nel Viterbese, non aveva moglie né figli, aveva solo un fratello anche lui domiciliato nella località laziale.

Si sarebbe diretto a piedi verso il semaforo a poche centinaia di metri dalla stazione, che serve ai macchinisti che conducono i loro treni verso Nord o verso Fabriano, per poi arrampicarsi sulla scaletta e legarsi una corda al collo. Quindi il salto verso la morte.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto soltanto constatare il decesso, insieme al medico legale Loredana Buscemi.