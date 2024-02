Chiusa per neve e poi riaperta l’autostrada del Brennero da Vipiteno: decine di chilometri di coda A causa delle abbondanti nevicate è stato chiuso oggi il tratto italiano dell’A22 (Brennero) tra Vipiteno e Brennero: chilometri di code, camion in panne. Bloccato anche un bus di studenti. La circolazione è stata ripristinata poco dopo le 19. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

265 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tir e auto blocati dalla neve in autostrada

La neve abbondante che sta cadendo nelle ultime ore in Trentino Alto Adige sta provocando una serie di disagi alla rete stradale.

Il valico del Brennero, dove in meno di una giornata sono caduti 60 centimetri di neve fresca, è stato chiuso per ore, con almeno cinque chilometri di mezzi pesanti in coda al confine tra Italia e Austria, a causa del maltempo. La circolazione è stata poi ripristinata poco dopo le 19 sia in territorio italiano tra Vipiteno e Brennero (A22), che austriaco sulla Brennerautobahn (A13).

A seguito della revoca del blocco i veicoli rimasti fermi vengono fatti proseguire in direzione Brennero. Sulla corsia nord dell'Autobrennero si registrano 8 chilometri di coda tra Chiusa e Vipiteno.

Le strade del Trentino ricoperte dalla neve

Per le forti nevicate, infatti, oggi la corsia sud dell'autostrada del Brennero (A22) in Austria è stata temporaneamente chiusa. Oltre il confine, l’autostrada è rimasta bloccata con oltre trenta chilometri di coda e tutti i mezzi antineve disponibili sono stati azionati per riattivare la viabilità.

Nello specifico è stato chiuso il tratto italiano dell'A22 tra Vipiteno e Brennero. Chiusa anche la strada statale 12 tra Vipiteno e Brennero sia perché la Bundessstrasse è chiusa in Austria (tratto Matrei-Innsbruck) che per pericolo valanghe.

Vari camion, nelle ultime ore, sono rimasti bloccati o comunque in panne. Per diverse ore è rimasto bloccato anche un autobus con a bordo 51 studenti del liceo Scientifico ‘Fermi' di Sulmona che stavano rientrato da un viaggio di istruzione a Salisburgo. I docenti a bordo riferiscono che è stata attivata la Farnesina e che tutti i ragazzi sono in buone condizioni.

Tra i 50 e i 60 centimetri sono caduti anche sulle vette poù alte della Val d'Ultimo, Val Sarentino, Val Passiria e Alta Val d'Isarco. A fondovalle sin dalle prime ore cade incessantemente la pioggia. In serata le precipitazioni dovrebbero attenuarsi consentendo la riapertura delle arterie stradali.