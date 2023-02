Chieti, usa il phon per riscaldarsi ma il pigiama prende fuoco e muore ustionato Vittorio D’Alleva, anziano della provincia di Chieti, è morto due giorni fa nel centro grandi ustionati dell’ospedale di Cesena, dove era ricoverato da quando – circa due settimane fa – si era provocato gravi ustioni dopo aver tentato di scaldarsi in casa utilizzando il phon.

A cura di Davide Falcioni

Non solo un tragico incidente, ma anche una tragedia causata dalla povertà: Vittorio D'Alleva, un uomo di 88 anni di Orsogna, in provincia di Chieti, è morto due giorni fa nel centro grandi ustionati dell'ospedale di Cesena, dove era ricoverato da quando – circa due settimane fa – si è provocato gravissime ustioni dopo aver tentato di scaldarsi in casa utilizzando il phon per risparmiare sui riscaldamenti.

Il grave incidente di è verificati domenica 15 gennaio. Quel giorno l'88enne aveva acceso l'asciugacapelli per procurarsi un po' di tepore ma quel gesto apparentemente banale aveva avuto terribili conseguenze: il phon aveva fatto prendere fuoco al pigiama in tessuto sintetico indossato dall'anziano, che era rimasto ustionato in diverse parti del corpo.

D'Alleva era stato trasportato d'urgenza, con l'elisoccorso del 118, all'ospedale di Chieti e poi trasferito in un centro specializzato. Le sue condizioni, vista anche l'età avanzata, erano parse subito gravi. Martedì 31 gennaio, dopo poco più di due settimane di agonia, è arrivata la brutta notizia da Cesena.

Vittorio D'Alleva lascia la moglie Concetta, la figlia Antonella, i fratelli e i nipoti. La data dei funerali non è stata ancora fissata. Grande il cordoglio in paese dove ora tutti si stringono attorno ai familiari.