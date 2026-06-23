Bambini ustionati all’asilo di Castel di Lama dopo l’esperimento, indagata una maestra: “In classe 4 insegnanti”

Restano serie le condizioni di salute dei bimbi ustionati dopo aver assistito a un esperimento nell’aula della scuola materna. Indagata invece la maestra che ha dato il via al cosiddetto “serpente di fuoco”: con lei c’erano altre 4 insegnanti.

Immagine di repertorio.

Dopo che l'esperimento si è trasformato in tragedia per due bambini, la maestra che ha realizzato il "serpente di fuoco" nella scuola materna di Castel di Lama è ora indagata per lesioni gravissime. La Procura di Ascoli ha iscritto al registro degli indagati l'insegnante che lo scorso 17 giugno ha dato il via all'esperimento didattico denominato "serpente di fuoco" nel quale sono rimasti ustionati accidentalmente due bambini di 5 anni, un maschietto e una femminuccia. Le loro condizioni sono in via di miglioramento, anche se ancora serie.

È invece da chiarire la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Il fascicolo aperto è per lesioni personali colpose gravi e seppure inizialmente contro ignoti, ha poi coinvolto prima 4 insegnanti e poi colei che ha realizzato l'esperimento.

La maestra ha contattato subito i genitori dei piccoli feriti, mostrandosi disponibile per qualsiasi chiarimento e per l'assistenza dei piccoli in ospedale. Le 4 maestre presenti al momento dell'incidente sono state ascoltate dagli inquirenti. Tutte si sono mostrate profondamente angosciate dall'accaduto e hanno raccontato la stessa cosa: i bimbi erano radunati attorno all'insegnante che ha innescato la combustione di zucchero e bicarbonato di sodio e in due sarebbero stati travolti dalla fiammata provocata dall'alcol etilico. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente.

Un eccesso di alcol potrebbe aver provocato la fiammata che ha investito due piccoli. Le maestre si sono dichiarate assolutamente disponibili a collaborare con le autorità e con le famiglie per chiarire la dinamica dei fatti. Al momento però, l'unica indagata sarebbe l'insegnante che ha realizzato in prima persona l'esperimento alla presenza dei bambini. Nei suoi confronti l'accusa è di lesioni gravissime causate ai bimbi.