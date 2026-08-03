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Ustionato al volto mentre faceva il barbecue in giardino: 14enne gravissimo in ospedale

Un ragazzo di 14 anni si trova in gravissime condizioni in ospedale dopo essersi ustionato mentre stava facendo un barbecue in provincia di Campobasso. Poi il trasferimento in gravissime condizioni all’ospedale Bambino Gesù di Roma.
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A cura di Giorgia Venturini
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Un ragazzo di 14 anni è rimasto ustionato al volto e al torace mentre stava facendo il barbecue nella sua casa di Mirabello Sannitico, Comune in provincia di Campobasso.

Stando alle prime informazioni, stava alimentando il barbecue con alcol etilico quando è rimasto ustionato. Subito sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno portato il giovane al pronto soccorso all'ospedale Cardarelli di Campobasso dove è arrivato con ustioni di primo e secondo grado al volto, al torace, ad un braccio e ad una mano.

Le sue condizioni sono gravissime tanto che i medici hanno deciso per un trasferimento nella tarda mattinata di oggi 3 agosto in elicottero all'ospedale Bambino Gesù di Roma.

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