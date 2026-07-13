Batte la testa mentre gioca con gli amici in un Summer Camp in Sardegna: 13enne in ospedale in codice rosso
Paura nel pomeriggio al campo sportivo di Tonara nel nuorese. Una 13enne è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto la giovane era impegnata in un Summer Camp quando è caduta mentre giocava con alcuni coetanei su un tappeto sintetico saponato. La 13enne ha battuto violentemente la testa a terra e ha perso subito conoscenza.
Subito è scattato l'allarme. In poco tempo sul posto sono arrivati gli operatori sanitari: la ragazza è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso, dopo essere stata intubata sul posto.
Fortunatamente dopo i primi accertamenti in ospedale non risulterebbero gravi lesioni alla testa. Per questo i medici avrebbero escluso che la piccola sia in pericolo di vita. Si sta procedendo comunque con tutte le cure del caso e con una corretta dinamica dell'incidente.