Attualità
video suggerito
video suggerito

Batte la testa mentre gioca con gli amici in un Summer Camp in Sardegna: 13enne in ospedale in codice rosso

Una 13enne è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale a Cagliari dopo aver sbattuto la testa mentre giocava con gli amici al campo sportivo di Tonara nel Nuorese. Fortunatamente non è in pericolo di vita.
0€ per 14 giorni: prova gratis l'abbonamento a Fanpage.it.
Avatar autore
A cura di Giorgia Venturini
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Paura nel pomeriggio al campo sportivo di Tonara nel nuorese. Una 13enne è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto la giovane era impegnata in un Summer Camp quando è caduta mentre giocava con alcuni coetanei su un tappeto sintetico saponato. La 13enne ha battuto violentemente la testa a terra e ha perso subito conoscenza.

Subito è scattato l'allarme. In poco tempo sul posto sono arrivati gli operatori sanitari: la ragazza è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso, dopo essere stata intubata sul posto.

Fortunatamente dopo i primi accertamenti in ospedale non risulterebbero gravi lesioni alla testa. Per questo i medici avrebbero escluso che la piccola sia in pericolo di vita. Si sta procedendo comunque con tutte le cure del caso e con una corretta dinamica dell'incidente.

Immagine
Live
Legge elettorale, FdI propone le preferenze e Salvini apre: "Per me non sono un problema"
Preferenze soft e una pistola sul tavolo: la strategia di Meloni per sopravvivere alla legge elettorale
Voto fuori sede più vicino, arriva l'emendamento della maggioranza alla legge elettorale: come si potrà votare
Le preferenze, la raccolta firme e il candidato premier: tutte le polemiche sulla nuova legge elettorale
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views