Chi erano i coniugi trovati mummificati in villa a Verona: “Avevano scelto di vivere ritirati” Marco Steffenoni e Maria Teresa Nizzola: così si chiamavano i due coniugi trovati morti nella loro villetta di Montericco, sui colli sopra Verona. A dare l’allarme dei ragazzini appassionati di urbex. Il fratello dell’uomo: “Avevano deciso di bastarsi, di chiudere i rapporti con il mondo e con la famiglia”. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Si chiamavano Marco Steffenoni e Maria Teresa Nizzola i coniugi trovati morti nei giorni scorsi nella loro villetta di Montericco, sui colli sopra Verona. Deceduti da mesi, i loro corpi mummificati sono stati scoperti sabato scorso da alcuni ragazzini appassionati di urbex, l'esplorazione urbana che consiste nell'entrare in strutture presumibilmente abbandonate.

Lui, 75 anni, era un dentista in pensione, con la moglie 76enne Maria Teresa Nizzola aveva anche avviato un'azienda agricola legata all'uliveto che circonda la villetta. I coniugi non avevano avuto figli e a quanto pare nessun parente che si era preoccupato per loro in questi mesi.

Stando a quanto ricostruito finora, negli ultimi tempi la coppia di anziani si era isolata molto, e anche la villetta in cui vivevano appariva ormai molto trascurata. La morte dei due risalirebbe minimo a tre mesi fa, ma potrebbe essere anche anteriore, e al momento l'ipotesi più accreditata è che siano morti per un'intossicazione da monossido di carbonio. La donna sarebbe stata trovata accanto al camino, il marito era riverso al primo piano.

La Procura di Verona ha disposto l'autopsia sui due corpi che potrebbe confermare la teoria dell’intossicazione da monossido o aprire ad altre piste. Che la morte risale a diversi mesi fa lo si intuisce anche dalla tanta posta mai raccolta trovata nelle cassette davanti la villa. E il fratello dell’uomo raggiunto dall’Arena ha confermato che i due avevano scelto “di bastarsi”. “Non so dire molto di lui e di sua moglie Maria Teresa, avevano deciso di ritirarsi, di bastarsi, di chiudere i rapporti con il mondo e con la famiglia. Non avevano figli”, ha detto. Da tempo – ha spiegato dicendosi dispiaciuto per quanto accaduto – non frequentava più suo fratello.