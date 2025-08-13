Attualità
Chi era Tiziana Vinci, uccisa dall’ex marito a La Spezia: Il braccialetto elettronico non ha funzionato

Si chiamava Tiziana Vinci, la donna di 54 anni uccisa a coltellate dall’ex marito nella mattinata di oggi, mercoledì 13 agosto, a La Spezia. Aveva denunciato per stalking e violenze l’uomo che le ha tolto la vita, Umberto Efeso, 57 anni. Nei suoi confronti era stato disposto il braccialetto elettronico. Ma questa mattina il dispositivo avrebbe avuto un malfunzionamento.
A cura di Eleonora Panseri
Aveva denunciato più volte l'uomo che le ha tolto la vita, Umberto Efeso, 57 anni, per stalking e violenze.

Per questo nei suoi confronti era stato disposto il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico, come stabilito dal ‘Codice Rosso'. Ma questa mattina, quando il 57enne si è presentato sul luogo di lavoro dell'ex moglie e l'ha colpita tre volte a un fianco, il dispositivo non sarebbe entrato in funzione. 

La 54enne, madre di sei figli, lavorava come collaboratrice domestica nella villetta dove è stata uccisa. Aveva subito per tanto tempo botte, insulti, persecuzioni e minacce. Poi a giugno era stato attivato il protocollo in tutela delle vittime di violenza domestica e di genere e nel giro di 48 ore alla caviglia di Efeso era stato messo il braccialetto elettronico.

Uccide l'ex moglie a La Spezia e si costituisce: aveva il divieto di avvicinamento alla donna

In più, un mese dopo, il questore della Spezia aveva firmato un provvedimento con il quale ammoniva l'uomo a non avvicinarsi alla donna. Che il 57enne ha ignorato e, complice il malfunzionamento del dispositivo che avrebbe dovuto impedirglielo, ha raggiunto l'ex moglie per toglierle la vita.

Secondo quanto è stato ricostruito nelle scorse ore, infatti, sembra che i Carabinieri della Spezia, che avevano in carico il ‘Codice rosso', si fossero accorti del problema diversi giorni fa e avessero segnalato più volte la cosa all'azienda privata che ne gestisce la manutenzione. L'intervento di revisione, tuttavia, non sarebbe stato fatto.

Così stamattina, poco dopo le 11, il 57enne è entrato nella villa, ha trovato l'ex moglie e con lei ha avuto una discussione. Poi ha tirato fuori un coltello e l'colpita con tre fendenti in rapida successione.

Uno dei colleghi della donna, che ha sentito le urla e l'ha vista crollare a terra, mentre l'uomo scappava via, ha lanciato l'allarme e fatto scattare i soccorsi. Medici e paramedici inviati dal 118 sul posto hanno provato a salvare la vita alla donna ma per lei, purtroppo, non c'era già più nulla da fare.

I Carabinieri, intervenuti insieme ai sanitari, si sono messi sulle tracce dell'ex marito. Ma dopo circa un'ora è arrivata una telefonata del maresciallo della caserma di Ceparana che ha detto ai colleghi: "Umberto Efeso è qui".

L'uomo si è costituito ed è stato quindi sottoposto all'interrogatorio davanti al magistrato di turno e ai Carabinieri. Il corpo della 54enne è stato portato nella sala mortuaria dell'ospedale Sant'Andrea, in attesa dell'autopsia.

