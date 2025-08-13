Uccide l’ex moglie a La Spezia e si costituisce: aveva il divieto di avvicinamento alla donna

Quella che avrebbe dovuto essere una normale mattina di lavoro nella residenza di un imprenditore del settore nautico si è trasformata in dramma per una donna di La Spezia. Erano da poco passate le 11 quando – in via Genova – una 54enne è stata uccisa a coltellate dall’ex marito, 57 anni, già destinatario di un divieto di avvicinamento. La vittima, italiana come l'assassino, stava svolgendo le pulizie in una villa privata, insieme alla proprietaria dell’immobile, quando l’uomo si è presentato all’improvviso.

Secondo le prime ricostruzioni, l’ingresso dell’aggressore ha colto di sorpresa entrambe le donne. Pochi istanti e la discussione è degenerata in violenza: l’uomo ha estratto un coltello, colpendo ripetutamente la ex moglie a un fianco e procurandole ferite gravissime. La proprietaria di casa ha assistito alla scena, riuscendo a dare immediatamente l’allarme. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica, ma le le lesioni si sono rivelate fatali.

Dopo essersi sbarazzato del coltello l’omicida è fuggito, ma la sua fuga è durata poco. Nel giro di breve tempo si è presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri di Ceparana, dove ora è sotto interrogatorio, confessando il femminicidio. La zona è stata transennata per consentire i rilievi del nucleo investigativo, mentre il pubblico ministero di turno, Claudia Merlino, sta coordinando gli accertamenti per chiarire modalità e movente dell’assalto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO