Chi era Luisa Valiani, la 41enne morta nello scontro con un camion dell’immondizia: lascia quattro figli

Maria Luisa Valiani, 41enne di Aradeo e mamma di quattro figli, è morta in un grave incidente stradale avvenuto sulla provinciale che collega Casarano a Taurisano. L’auto della donna, per cause da chiarire, si è scontrata con un autocompattatore dei rifiuti.

A destra, Luisa Valiani.

La 41enne, secondo quanto è stato ricostruito, era alla guida di una Jeep Renegade quando, per cause in fase di accertamento, avrebbe tamponato un autocompattatore dei rifiuti che procedeva nella stessa direzione.

Subito dopo lo scontro è intervenuta un'operatrice sanitaria, che si è fermata per prestare il primo soccorso. Con l’aiuto di un passante, ha avviato le manovre rianimatorie in attesa dell'arrivo dei mezzi di emergenza.

Ma per la donna, nonostante gli sforzi anche degli operatori del 118 giunti sul posto, non c'è stato nulla da fare. I rilievi del caso, utili a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, sono stati affidati alla Polizia Locale di Ugento.

"Ci sono notizie che arrivano all’improvviso e lasciano senza parole", ha scritto la pagina Facebook del Comune di Aradeo, esprimendo il cordoglio dell’Amministrazione e della cittadinanza.

"L’intera comunità si stringe attorno alla sua famiglia, ai suoi figli, condividendone il dolore e lo smarrimento di fronte a una perdita così ingiusta e improvvisa. – prosegue il messaggio – Che il suo ricordo possa restare vivo nell’amore dei suoi cari e nella memoria di chi l’ha conosciuta".

Maria Luisa era figlia di Tonia, ex assessora comunale, nipote dell’attuale comandante della Polizia locale di Aradeo. La 41enne era mamma di quattro ragazzi di 20, 17, 16 e 8 anni, ed era molto impegnata nel sociale.

In molti, anche attraverso i social, hanno espresso il proprio dolore e ricordato la 41enne. Ciao, amica mia. Non ci sono parole, solo immenso dolore", si legge in un post. "Che tristezza infinita. Non ho più lacrime, né parole. Non è così che doveva andare", scrive un altro utente.