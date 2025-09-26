Attualità
Chi era Giulia Valgimigli, la 25enne travolta e uccisa dal treno a Cervia sotto gli occhi del fidanzato

Giulia Valgimigli aveva 25 anni, lavorava come cameriera viveva a Forlì. È morta sbalzata da un treno contro una grata a Pinarella di Cervia sotto gli occhi del fidanzato che era con lei. “Eri carica, adrenalina pura, sempre sorridente” la ricordano i colleghi.
A cura di Biagio Chiariello
Giulia Valgimigli, 25 anni, è morta mercoledì sera travolta da un treno a Pinarella di Cervia, nella zona Malva Sud. La giovane, originaria di Forlì, stava camminando con un ragazzo, probabilmente il fidanzato, intorno alle 21.30 nei pressi della massicciata ferroviaria, quando è stata colpita dal convoglio della linea Bologna – Ravenna – Rimini, in transito tra le stazioni di Cervia e Cesenatico. Sbalzata contro un ostacolo fisso, per lei non c’è stato nulla da fare. Il giovane, trovandosi a distanza, è riuscito a scansarsi. Immediato l’intervento della polizia ferroviaria, che ha ascoltato testimoni, il giovane e il macchinista, e convocato i genitori della vittima.

La tragedia ha sconvolto la frazione di Pinarella e Forlì, città in cui Giulia viveva e lavorava fino a poche settimane fa. La giovane era impiegata come cameriera al Serial Burgher, all’interno dello stadio Morgagni, dove i tifosi del Forlì calcio l’avevano conosciuta e apprezzata. Per ricordarla, ieri pomeriggio è comparso uno striscione con la scritta “Ciao Giulia” all’ingresso dello stadio, accanto al locale gestito da ex colleghi e gestori, mentre tifosi e clienti hanno osservato un minuto di silenzio in suo onore.

La ragazza aveva frequentato la scuola professionale Enaip di Forlì e aveva lavorato in diversi locali, tra cui il Partenope Cafè in centro. “Sei stata una parte importante della nostra famiglia e rimpiango ogni istante – ha scritto il titolare del locale sui social –. Eri carica, adrenalina pura, sempre sorridente. Ti sei fatta voler bene da tutti e ci hai lasciati senza parole”. Numerosi anche i messaggi di cordoglio sui social: “Sempre gentile, sorridente. Semplicemente sempre squisita”, scrive l’artista Andrea Mario Bertocchi. “Rimani nel nostro cuore col tuo meraviglioso sorriso e quella tua immensa e sensibile energia bambina”, si legge in un altro messaggio, mentre molti la ricordano come “un’anima bella” e una presenza capace di rendere speciale ogni giornata.

Da alcune settimane Giulia si era trasferita temporaneamente a Pinarella, in un camping, insieme al ragazzo. I due erano stati notati nella zona della Malva Sud, vicino al luogo dell’incidente, talvolta insieme a un amico del giovane, anch’egli bagnino. I residenti e i commercianti sono rimasti profondamente scossi: “Assurdo morire così, mi unisco al cordoglio della famiglia – commenta Luca Santini Simoncelli, titolare del beer shop Bricriu –. Ieri sera i nostri clienti erano qui fuori e vedevano la ferrovia. Abbiamo visto l’ambulanza e poi una persona coperta dal telo, ci sono rimasto male. Qui vengono tanti ragazzi e studenti”. Anche altre attività della zona si sono unite nel ricordo, descrivendo la tragedia come “una morte inaccettabile”.

L’ipotesi più probabile è che la giovane e il ragazzo stessero usando la ferrovia come scorciatoia verso casa, forse tentando di scavalcare la ringhiera in un punto più basso, evitando così il passaggio a livello distante alcune centinaia di metri. Il pm di turno Raffaele Belvederi è stato avvisato, ma secondo le prime ricostruzioni la dinamica dell’incidente appare chiara e non sembrano necessari ulteriori accertamenti, compresi quelli sulla velocità del treno.

I funerali di Giulia Valgimigli si terranno sabato pomeriggio, 27 settembre, alla chiesa di San Giovanni Evangelista, in via Angeloni a Forlì. Il corteo partirà dalla camera mortuaria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni alle 14.30, con la tumulazione al cimitero di Bussecchio al termine delle esequie.

