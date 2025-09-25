Attualità
video suggerito
video suggerito

Urtata da un treno mentre è col fidanzato, Giulia muore a 25 anni: lui era distante ed è riuscito a scansarsi

Una ragazza di 25 anni, Giulia Valgimigli, è morto dopo essere stata urtata da un treno mentre camminava insieme al fidanzato a Pinarella di Cervia in zona Malva Sud, nel Ravennate. Si sarebbe trattato di un tragico incidente.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Ida Artiaco
880 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Dramma nel Ravvenate, dove una ragazza di 25 anni, Giulia Valgimigli, originaria di Forlì, è morta dopo essere stata urtata da un treno in corsa a Pinarella di Cervia in zona Malva Sud. È successo nella serata di ieri, mercoledì 24 settembre, e stando alle prime informazioni disponibili si tratterebbe di un incidente con alcuni elementi ancora da chiarire.

La giovane si trovava insieme ad un altro ragazzo, forse il fidanzato, e i due stavano camminando velocemente o correndo, intorno alle 21.30 nei pressi della massicciata ferroviaria quando lei è stata urtata da un treno della linea Bologna – Ravenna – Rimini, in transito tra le stazioni di Cervia e Cesenatico, e sbalzata contro un ostacolo fisso. Il ragazzo si trovava a distanza e per questo è riuscito a scansarsi. Il mezzo si è subito fermato ma per la 25enne non c'è stato nulla da fare. La polizia ferroviaria ha sentito il giovane, il macchinista e sono stati convocati i genitori di lei.

La circolazione dei treni è stata sospesa per permettere i rilievi e le carrozze sono rimaste ferme per diverse ore, con i passeggeri a bordo che sono stati fatti scendere al passaggio a livello, rimasto bloccato dal treno stesso, e fatti salire su pullman sostitutivi.

Leggi anche
Esce dall'ospedale e viene investito da un treno ad Ancona: 48enne muore sui binari

Si sta cercando di capire dove stavano andando: un'ipotesi è che stessero utilizzando quel percorso per raggiungere presumibilmente la loro abitazione, una sorta di scorciatoia. Forse volevano scavalcare la ringhiera in un punto in cui è più bassa, per attraversare la ferrovia senza dover arrivare fino al passaggio a livello che dista alcune centinaia di metri. È stato avvisato il pm di turno Raffaele Belvederi, ma la dinamica appare chiara sulla base delle testimonianze fornite e non sembra siano necessari ulteriori accertamenti, per esempio sulla velocità del treno.

Attualità
880 CONDIVISIONI
Immagine
Attacchi
alla Flotilla
Flotilla lavora su consegna aiuti a Cipro: "Da giorni contatti con Zuppi e Pizzaballa"
Flotilla, Crosetto in diretta al Senato: "Non possiamo garantire sicurezza se entrano in acque israeliane. Inviata anche nave Alpino"
Il discorso del ministro Crosetto alla Camera
Cosa farà il governo (e cosa non farà) per proteggere gli italiani diretti a Gaza, dopo gli attacchi alla Flotilla
Attacco alla Flotilla, Crosetto annuncia l'invio della Marina: "Assisterà gli italiani sulle imbarcazioni"
Cosa sappiamo sulla fregata Fasan, "specialista" contro i droni: la nave inviata in soccorso alla Flotilla
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views