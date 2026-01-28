Chi era Daniela Tonetto, insegnante morta a Udine: cadavere trovato in casa dopo due mesi

Daniela Tonetto, 75 anni, ex insegnante, è stata trovata morta a Udine. Dallo scorso autunno nessuno aveva più notizie di lei. Il corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto dai vigili del fuoco su segnalazione dei vicini.

immagine di repertorio

È la solitudine ad aver segnato la fine di Daniela Tonetto, 75 anni, ex insegnante ora in pensione, il cui corpo è stato ritrovato nella tarda serata di lunedì 26 gennaio a Udine, nel suo appartamento di viale Cadore. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, fa risalire la morte a diversi mesi fa, probabilmente a partire dall’autunno, periodo in cui nessuno l’aveva più vista o sentita rispondere al telefono. A dare l’allarme sono stati i vicini, insospettiti dalla presenza di insetti all’esterno della porta e dall’assenza prolungata della donna, che da tempo viveva in isolamento.

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno forzato l’ingresso e trovato il corpo. L’abitazione mostrava segni di accumulo di oggetti, ma non vi erano tracce di violenza; le prime ipotesi degli inquirenti suggeriscono una morte naturale, che sarà confermata dagli accertamenti medico-legali.

Daniela Tonetto, nata nel 1950, era conosciuta come una persona colta e riservata. Dopo la morte della madre centenaria, l’estate scorsa, la sua vita sociale si era ridotta ulteriormente. Non aveva contatti stretti né parenti con cui mantenere rapporti regolari, e i tentativi di comunicazione da parte del suo legale, Riccardo Prisciano, erano rimasti senza risposta. L’ultima volta che il legale l’aveva vista risale al 2 ottobre; a novembre e durante le festività di Natale i tentativi di contatto erano stati vani. I vicini, pur notando la sua prolungata assenza, non avevano inizialmente allarmato le autorità, rispettando la riservatezza e l’indole solitaria della donna.

Il drammatico ritrovamento di Daniela Tonetto non è un caso isolato nella città di Udine. Solo poche ore prima, una donna di 88 anni è stata trovata senza vita nella propria abitazione in centro città, dopo più di un mese di assenza dai contatti quotidiani. Anche in questo caso, a intervenire sono stati i vigili del fuoco, con i sanitari del Sores che hanno constatato il decesso. Le prime ipotesi parlano di morte naturale, ma anche qui gli accertamenti approfonditi serviranno a chiarire le cause.