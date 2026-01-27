Attualità
I vicini di casa non la sentono da giorni e lanciano l’allarme, donna trovata morta in casa: giallo a Udine

Una donna di 75 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento in via Cadore a Udine: a lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Ignote le cause.
A cura di Ida Artiaco
Mistero a Udine dove il corpo senza vita di una donna è stato rivenuto in un appartamento di via Cadore. È successo intorno alle 21 di ieri: si tratterebbe di una 75enne, Daniela Tonetto. Lo riporta il Messaggero Veneto. A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa, preoccupati perché non la vedevano da giorni né erano riusciti a contattarla telefonicamente.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno forzato la porta d'ingresso e hanno fatto la tragica scoperta. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione. Le condizioni del corpo fanno ritenere che il decesso risalga ad alcuni giorni prima del ritrovamento. La vittima è una donna nata nel 1950, che viveva da sola nell’appartamento. Non erano state registrate denunce di scomparsa.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito. Non sarebbero emersi, al momento, segni evidenti di violenza o di effrazione nell’abitazione. L’ipotesi più probabile è quella di una morte naturale, ma saranno gli esami medico-legali a stabilire con certezza le cause del decesso.

